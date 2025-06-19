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賈靜雯淚別15年狗女兒！　愛犬「挑好時機道別」：是個貼心的寶貝

記者蔡宜芳／綜合報導

女星賈靜雯除了有三個女兒，還有一隻養了15年的「狗女兒」miu miu。不過，賈靜雯18日難過透露，miu miu已經離開了她，且似乎還挑好了時機，讓她更加不捨。

▲▼賈靜雯淚別15年狗女兒！愛犬「挑好時機道別」。（圖／翻攝自Instagram／alyssachia）

▲賈靜雯18日透露愛犬miu miu過世。（圖／翻攝自Instagram／alyssachia）

賈靜雯透露，miu miu在18日中午12點27分離世，「她是個乖巧貼心的寶貝，從來不找麻煩！只有最美好的陪伴！」讓她心疼的是，miu miu似乎早已體貼地安排好離別時機，選在她出國起飛前離開，好讓她得以親自道別，也在大女兒Angel滿20歲生日前，讓家人可以稍微安心過生日。

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賈靜雯形容miu miu彷彿是家中守護神，一直默默陪伴守護著每位成員，自Angel五歲時就開始與他們共同生活，是一份最珍貴的禮物，「我們哭乾眼淚，還是要放手……不捨，也要她能無病痛地去天堂。」

▲▼賈靜雯淚別15年狗女兒！愛犬「挑好時機道別」。（圖／翻攝自Instagram／alyssachia）

▲賈靜雯透露愛犬在她出國前離開，讓她能好好道別。（圖／翻攝自Instagram／alyssachia）

最後，賈靜雯深情地向愛犬告別：「媽媽真的真的好想好想妳……也真的好愛好愛妳……媽媽期待等等在夢中能再次擁抱妳……已在天堂當小天使的妳現在是不是看著我們在開心奔跑微笑呢？再見，我們未來一定會再相遇，一路好走。」

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