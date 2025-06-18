「啦啦隊正妹」爆新歡IG發聲了！　上演接送情被拍：友誼純到不行

記者王靖淳／綜合報導

中信啦啦隊「Passion Sisters」正妹陳波波去年自爆肚子裡有腫瘤，事後被拍到球員男友謝亞軒陪複診，不過女方今年初在社群發文暗示分手，今（18）日更被週刊爆出與新北中信特攻主持人比利上演溫馨接送情，為此，兩人都在社群發聲闢謠了。

▲陳波波是中信兄弟啦啦隊成員。（圖／翻攝自Instagram／bobo.0715 ）

針對最近被拍到與新北中信特攻主持人比利同行，引發外界對兩人關係的聯想，陳波波大方在IG限動做出回應，她坦言自己在看到報導時「真的是笑出來」，並強調兩人之間僅止於友誼，呼籲外界不要過度揣測，「我們的友誼純到不行！請大家無需過多猜測啦。」她也提到，比利常協助其他啦啦隊女孩們趕場，去大巨蛋或是舞蹈教室。

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▲陳波波發聲闢謠緋聞。（圖／翻攝自Instagram／bobo.0715）

此外，新北中信特攻主持人比利也透過IG發聲回應緋聞，並澄清自己與陳波波只是朋友，同時也笑稱：「起床就接到許多朋友傳連結關心我。」他強調只是順路載陳波波一程，同時也指出，自己過去也曾載其他啦啦隊女孩趕場前往大巨蛋或舞蹈教室，因此希望外界不要過度解讀，誤會彼此之間的關係，「真的都單純只是朋友～請大家別誤會。」

▲比利發聲闢謠緋聞。（圖／翻攝自Instagram／bdup83508）