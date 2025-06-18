不敢讓若綺知道！楊昇達騎車「腳背削掉一塊肉」險截肢　身體不適急就醫

記者孟育民／台北報導

東森綜合《小姐不熙娣》由Sandy吳姍儒代班主持與派翠克一同延續節目歡樂和熱鬧，互動鬥嘴依舊吸引觀眾。節目邀請到楊昇達&若綺、玉兔&Howard、逸祥&紫布爾一起聊聊「多的是你不知道的秘密！才不信你能坐得住聽完這整集！」楊昇達透露，其實一直不敢讓老婆知道的事情是，有次玩「獨輪車」時，沒注意到電量不足，玩到一半斷電摔倒，結果變蜂窩性組織炎險截肢。

▲楊昇達差點要截肢。（圖／東森綜合 提供）

楊昇達還原當時經過，左腳背被壓在車下摩擦，導致腳背的肉「被削掉一塊」，但他不以為意，想說貼個人工皮就沒事了，直到身體其他器官開始出現不適，趕緊就醫才被告知，傷口已經蜂窩性組織炎，若是再晚兩天來，傷口就需要清創「往下挖掉一塊或是腳要切掉一塊」情況相當嚴重，聽完這件事的若綺也表示：「其實我老公真的很Man，因為他連手都是擦傷！」但還是希望這樣老公可以跟她說一聲。

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▲若綺誇讚老公。（圖／東森綜合 提供）

事實上，楊昇達與若綺結婚4年、認識15年，兩人相識於節目《全民最大黨》，若綺透露，有天前輩郭子乾突然撮合兩人，還要彼此交換聯絡方式，卻遲遲沒下文；直到1年後的某天，楊昇達突然約她去看場音樂會，才漸漸開啟兩人的緣分。