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金曲36／蔡健雅認憂鬱纏身14年　50歲苦練體操「挑戰下屆世壯運」

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌后蔡健雅去年首度替影集《不夠善良的我們》打造原聲帶及配樂，更因此在本屆金曲獎入圍最佳華語女歌手獎，是她個人第10次入圍該獎，也瞄準了第五座金曲歌后寶座，有望刷新樂壇紀錄，蔡健雅說，自己最感動的是「原聲帶」竟然能入圍金曲獎，「希望能打破慣例，讓大家看到音樂可以這樣做，啟發女性音樂人往這個方向，為電影、影集去做，真的是很有成就感的。」

▲▼蔡健雅金曲聯訪。（圖／亞神提供）

▲蔡健雅首次挑戰做影集配樂就入圍金曲獎，相當驚喜。（圖／亞神提供）

蔡健雅坦言，原本和導演徐譽庭素不相識，但一碰面就覺得對方是「靈魂伴侶」，一開始擔心做配樂很難，沒想到創作過程中非常順暢，每每讀完本，坐在鋼琴前靈感就源源不絕湧上，「由此可見創意真的是要碰到對的人、對的事、對的題目、時間點，那個階段讓我好享受，創作人一生中能遇到這樣的情況真的可遇不可求，很珍貴。」在公布入圍當天，蔡健雅因擔任本屆北影評審沒有即時關注，評到一半突然有工作人員衝進來恭喜她，讓全場也紛紛為她鼓勵。

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今年剛滿50歲的蔡健雅，對自己的挑戰不僅在音樂上，她近期開始在學「體操」，她透露14年前心理憂鬱，身體也有狀況，起床無法呼吸，只能與之持續共生，疫情期間更是沮喪到整天關在家，直到某天驚覺自己應該要把身體伸展一下，才發現原來家裡附近就開了瑜伽教室和健身房，因此踏入運動的世界，並和瑜伽老師興起學體操。

▲▼蔡健雅金曲聯訪。（圖／亞神提供）

▲蔡健雅認為不該被年齡的數字侷限。（圖／亞神提供）

對於50歲，蔡健雅優雅看待，「我尊重我老化」，她表示，雖然生理感受到差異，但有了一定的年紀，發現自己為人處世、談吐都和以前有所差別，感覺自己真的是個大人，像是人生中一個美好的新開始，「越老越萬能，這就是我的目標。我想提倡大家不要害怕老，不要醜化老，反而因為你老，才能找到讓你驚喜的事情，不要怕被社會說，就是過那條線。」

單身多年的她也不再強求戀愛，「我想提倡單身女子可以完整自己、錢賺夠、愛夠、快樂夠，不需要沒有談戀愛就覺得自己少了什麼，現在我有其他課題比較花時間，我很感謝現階段的自己。」現在的她專注於家中兩隻愛貓，以及身體健康，過往超愛吃甜點的她，甚至也為了不讓身體發炎而戒掉，並向宇宙下訂單，盼能挑戰2027年世壯運的體操項目。

▲▼蔡健雅金曲聯訪。（圖／亞神提供）

▲蔡健雅目標挑戰2027年世壯運體操項目。（圖／亞神提供）

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金曲獎金曲36第36屆金曲獎蔡健雅

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