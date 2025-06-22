小孟老師／星座運勢！處女戀愛運如火 金牛受上司賞識
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：不以情緒用事
感情：互動甜蜜愉快
財運：重整理財計畫
幸運色：冷紫色
貴人：魔羯
小人：巨蟹
工作：獲得嶄新機會
感情：磨合耐心脾氣
財運：留意買賣時機
幸運色：草綠色
貴人：巨蟹
小人：雙魚
工作：順利超越對手
感情：用智慧去互動
財運：收入支出打平
幸運色：藕紫色
貴人：牡羊
小人：獅子
【土象星座】
工作：規則提前制定
感情：調整約會頻率
財運：家人助力得財
幸運色：莓果色
貴人：雙子
小人：射手
工作：受到上司重視
感情：感性轉變對方
財運：安心靜候佳音
幸運色：咖啡色
貴人：水瓶
小人：牡羊
工作：策畫胸有成竹
感情：熱愛猶如暖焰
財運：有新合作機緣
幸運色：酒紅色
貴人：天秤
小人：雙子
【水象星座】
工作：恐有商機外洩
感情：異性桃花旺盛
財運：較多瑣碎支出
幸運色：淺灰色
貴人：處女
小人：魔羯
工作：外在紛擾增加
感情：正緣不怕等待
財運：偶爾奢侈花費
幸運色：橙橘色
貴人：金牛
小人：天蠍
工作：留意話中有話
感情：調整得失心態
財運：多開源多節流
幸運色：木皮色
貴人：天蠍
小人：金牛
【火象星座】
工作：注重勞役結合
感情：坦承敞開內心
財運：交易持續長久
幸運色：天藍色
貴人：處女
小人：天秤
工作：朝好方向前進
感情：可多邀約對方
財運：保留利益空間
幸運色：粉紅色
貴人：魔羯
小人：水瓶
工作：協調雙方利益
感情：彼此減少抱怨
財運：機會來自朋友
幸運色：金箔色
貴人：獅子
小人：魔羯
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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