小孟老師／6月21日星座運勢 金牛人緣桃花增加、水瓶財運大發
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：一切自由安排
感情：用心保持甜蜜
財運：金錢持續進帳
幸運色：仙楂色
貴人：魔羯
小人：雙魚
工作：商業合作順利
感情：冷漠會消磨情
財運：重視整體市調
幸運色：果橙色
貴人：巨蟹
小人：獅子
工作：可尋求新變化
感情：主動找回熱情
財運：減少投機交易
幸運色：軍綠色
貴人：雙子
小人：水瓶
【土象星座】
工作：放下職場心結
感情：避免冷戰賭氣
財運：尋覓最新商品
幸運色：西瓜紅
貴人：金牛
小人：天秤
工作：說話拿捏分寸
感情：人緣桃花增加
財運：得到最新資訊
幸運色：可可色
貴人：水瓶
小人：牡羊
工作：職場需更圓融
感情：少些酸言酸語
財運：有望賺得偏財
幸運色：墨綠色
貴人：射手
小人：天蠍
【水象星座】
工作：同仁較多叮嚀
感情：情感更加甜蜜
財運：專取額外獎金
幸運色：星空色
貴人：獅子
小人：巨蟹
工作：遠離工作小人
感情：細心照顧對方
財運：放下金錢執念
幸運色：銀白色
貴人：牡羊
小人：金牛
工作：較為無精打采
感情：真心換取真情
財運：今日較無財運
幸運色：暗紅色
貴人：雙魚
小人：雙子
【火象星座】
工作：解決突發情況
感情：彼此你儂我儂
財運：穩健保守策略
幸運色：金黃色
貴人：處女
小人：魔羯
工作：工作先苦後甜
感情：冷淡漸行漸遠
財運：設立投資停損
幸運色：金箔色
貴人：天蠍
小人：射手
工作：增加靈感創新
感情：轉機來自態度
財運：更新最新知識
幸運色：紫晶色
貴人：天秤
小人：處女
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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