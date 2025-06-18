愛犬寄宿寵物旅館！　韓藝瑟接回時「狗前腿卻彎曲變形」瞬間崩潰

記者張筱涵／綜合報導

演員韓藝瑟在旅行期間將愛犬寄放在寵物旅館，卻發生愛犬從高處跌落、前腿骨折的意外，令她深受打擊。

▲韓藝瑟接過愛犬，狗狗前腳已是彎曲變形的樣子。（圖／翻攝自Instagram）



韓藝瑟於6月17日透過個人社群帳號發文寫道：「結束結婚紀念日的旅行後，我去接回寄宿在寵物旅館的寶寶，沒想到職員抱出來的時候說『對不起，不小心摔到牠了』，我接過手時，孩子的腿已經是斷掉的狀態了，我的心一直怦怦跳，完全無法壓抑住情緒，我該怎麼辦？」

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在韓藝瑟附上的影片中，可以看到韓藝瑟的愛犬明顯腿部骨折，左前腳彎曲變形，且眼神看起來相當無助，令人心疼，而職員說：「要趕快去看醫生才行了。」這起事件引發網友廣泛關注與憤怒，許多人對寵物旅館的管理疏失表示譴責，並留言建議韓藝瑟查看監視器畫面、立刻帶狗狗前往醫院，並進行相應的法律處理。有網友表示應要求園方負擔醫療費與精神賠償，甚至呼籲韓藝瑟直接提告。

事實上，韓藝瑟近日才與丈夫柳成宰結束結婚一週年旅行，曾前往義大利羅馬等歐洲地區度假返國。她與愛犬感情深厚，過去曾帶牠一起出國旅行；在母親節時，她還分享愛犬頭戴康乃馨的可愛模樣，展現如親子般的情感連結。

▲韓藝瑟常會分享愛犬日常。（圖／翻攝自Instagram）