女神人設翻車！中川翔子拍Switch 2開箱片遭疑「找黃牛買的」公司回應

記者陳芊秀／綜合報導

拍Switch 2開箱片卻炎上到人設快翻車！40歲日本女星中川翔子因演唱人氣動漫主題歌，擁有「動漫女神」的封號，5月5日在生日當天宣布懷孕喜訊，正在孕期的她，6月在YouTube頻道發表「Nintendo Switch 2」試玩開箱片，不料拆包裝時露出疑似收據的紙條，遭質疑找黃牛購入。她15日發聲明駁斥，貼文觀看數更衝破1.2億，女神形象卻還是快翻車，再透過公司回應到底怎麼入手的！

▲中川翔子有動漫女神封號。（圖／資料照／不凡娛樂）

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▲中川翔子拍Switch 2開箱片，遭疑找黃牛買的，演變成輿論風波。（圖／翻攝自X）

據日媒《FRIDAY》報導，中川翔子最初在YouTube頻道分享Switch 2開箱試玩的影片，卻在拆包裝取出機器時，露出疑似收據的東西，網友質疑並非從正常管道購入，留言「官方或家電商的包裝一般不會用膠帶纏得這麼緊吧」、「該不會是從黃牛那裡買的吧」，還有人說「從包裝外觀來看，幾乎可以確定是從Mercari（日本二手交易平台）買的吧」、「嗯，按照妳的性格，如果收到抽選中的通知，應該早就直接在發文了吧？」

▲中川翔子拆包裝，露出疑似收據的紙條，引發日網質疑。（圖／翻攝自X）

面對外界質疑，中川翔子15日在X發表聲明：「因憶測造成的斷定及各種評論讓我感到悲傷，因此不想碰觸這件事，但我必須澄清，我絕對沒有從二手交易平台或黃牛那裡購買Switch 2。這完全是錯誤的消息，導致我受到如此多的批評，真的很難過。」該則貼文超過1.2億次觀看，但是貼文現在已經刪除，影片也下架，關閉了YouTube頻道的留言功能，可見事態嚴重。

▲中川翔子否認找黃牛或是從二手平台購買Switch 2，貼文超過1.2億觀看，目前文章已經刪除。（圖／翻攝自X）

有體育報記者表示，中川翔子曾發現自己的商品被黃牛轉賣，為此憤怒喊出「不要這樣啊！」加上任天堂公司積極打擊黃牛轉賣行為，一旦發現不正當行為，會封禁Nintendo帳戶等採取嚴厲措施，媒體人推測藝人不可能會為了拍開箱片吸引關注而去找黃牛買商品。但媒體人也提到「她在Instagram上寫道『Switch 2買到了啊啊啊啊啊——』，但並未提到自己是通過抽選獲得購買的。因此，部分網友的懷疑也不是完全沒有道理」。

中川翔子所屬經紀公司書面回應，「是中川翔子的朋友在大型家電量販店通過抽選購買，當作慶祝她懷孕的禮物轉贈給她的。影片開頭的『買到了』一說引發了誤解，我們深刻反省並對此造成的騷動表示抱歉。部分網友稱她是從二手平台或向黃牛購買，但事實是朋友將保證書及收據一併放入箱內的包裝，絕非購買高價轉賣商品。我們對此引發的爭議感到抱歉。」除了再次否認找黃牛，本人也再度發聲：「造成這樣的騷動真的非常抱歉。」