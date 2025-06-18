李玉璽自爆曾認「愛情無法長久」　陪伴李沐面對婚前焦慮：愛情是奇蹟

記者蕭采薇／台北報導

《婚內失戀》系列電視電影《慶祝》，聚焦三段女性婚姻歷程，首播後引發許多女性觀眾深刻共鳴。主演李玉璽在劇中飾演李沐的「準新郎」，以溫柔又貼近現代伴侶樣貌的詮釋角色，他在上週末特地出席特映會，透露自己對該系列的深刻情感。

▲《慶祝》李玉璽在劇中，不斷想安撫未婚妻李沐焦慮的情緒。（圖／寬想國際娛樂提供）

他表示接到邀請後，未看劇本就承諾演出，「看到《婚內失戀》四個字就答應演出，去年在舞台劇收穫非常多，無論是工作或感情價值觀都有許多成長，深信此次也一定會帶給我新的想法！」

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李玉璽在《慶祝》飾演即將與李沐步入婚姻的準新郎，面對未婚妻的婚前焦慮、完美壓力與自我懷疑，李玉璽都願意「陪著對方找答案」，即使女方因工作而中斷拍攝婚紗照，也以耐心和信任等待對方現身，李沐直說演出時「托李玉璽的福」，兩人在劇中的情侶搭檔默契十足，「他每次演戲都會給我新的能量，讓我完全不會累，演起來非常真實，我真的很感激他！」

▲《慶祝》李玉璽未看劇本，就一口答應飾演李沐未婚夫。（圖／寬想國際娛樂提供）

有觀眾好奇真的有這樣的「理想男人」？李玉璽認為：「這是因為角色本來就知道女方容易有自己的堅持，加上雙方即將步入婚姻，相信已經有長時間的理解和信任，才不會隨意發怒。」他也透露自己不排斥女性有事業心，「我欣賞有目標的女性。」

去年李玉璽突破自我演出《婚內失戀》舞台劇，今年再度走進「婚內失戀宇宙」接演《慶祝》，他表示自己原本曾認為愛情無法長久，因為接觸這系列作品而重新定義婚姻與愛情，他說：「結婚這件事本身就是一件浪漫的事。

▲《慶祝》李玉璽在劇中成為貼心又不易發怒的「理想男人」。（圖／寬想國際娛樂提供）

既然選擇了，就應該相信它有可能會有浪漫的結局。對我來說，愛情是一個奇蹟。」他誠懇推薦這部作品給仍相信愛、渴望靠近彼此的觀眾：「其實愛可以很複雜也可以很精緻。當你願意重新理解對方在想什麼，也許就能解開那一個一個的心結。」

婚內失戀系列電視電影《慶祝》由監製陳美珊、陳安齊、製作人章依婷、陳嗣哲與導演秦鼎昌攜手打造，並由寬想國際娛樂製作出品，攜手國際富豪汽車股份有限公司與大浩娛樂行銷股份有限公司聯合出品。《慶祝》已於三立都會台首播，將於6月20日東森綜合台、6月27日LINE TV陸續上架播出。