「最正主播」虞承璇才離職一個月　正式宣布在華視復出了

記者葉文正／台北報導

「最正主播」虞承璇2020年與機師張睿達結婚，婚後接連誕下兒女，去年9月她才回歸年代主播台，播報不到一年上月宣布離開待了10年的主播台，如今新動向曝光，六月底將在華視新聞與粉絲見面。

▲美女主播虞承璇換新東家。（圖／記者李毓康攝）

虞承璇將於6月30日起加入《華視晚間新聞》，正式回歸主播台。虞承璇透露，在歷經休息後重返第一線新聞現場，走過育兒期間的沉澱和體悟，蓄勢待發開始這段兼具熱情、溫度與使命感的全新旅程。

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▲虞承璇事業雙向並行。（圖／記者李毓康攝）

在離開媒體圈的這段時間虞承璇專注投身於童書創作與繪本推廣，原本並未計畫重返主播台。直到有一天，正在育兒的她接到來自華視的邀請，虞承璇坦言：「那一刻我很感動，能被看見、被信任，是一種難以言喻的榮耀。」在認真評估家庭與生活的節奏後，最終決定接下這個充滿挑戰與意義的任務。「晚間新聞，是每個主播心中的殿堂級舞台，華視更是擁有歷史與信任的品牌。這次回來，我準備好了。」

▲虞承璇已育有一雙兒女。（圖／翻攝臉書）

而談到對晚間新聞重任的想法，虞承璇不諱言壓力很大。「這是全家人圍著電視，一起理解世界的時刻。我希望觀眾能在新聞中，不只是獲得資訊，更能感受到陪伴與信任。」她進一步透露，未來除了常規播報，也將積極參與節目內容與專題規劃，特別在關注兒少、家庭、教育等議題。虞承璇直言：「新聞不能只是快，還要有溫度。若能為觀眾的生活帶來一點共鳴，那就是我最想做的事。」