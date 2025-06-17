孔曉振小10歲尪退伍了！　曾為分開哭一晚「重啟新婚甜蜜生活」

記者張筱涵／綜合報導

韓裔美籍歌手Kevin Oh今（17）日正式退伍，結束在韓國陸軍第21步兵師的兵役生活。Kevin Oh為知名韓國女演員孔曉振的丈夫，兩人於2022年10月在美國紐約低調完婚，婚後愛情生活備受關注。

▲Kevin Oh退伍了。（圖／翻攝自Instagram／kevinoh_）



Kevin Oh自2023年12月入伍後便暫別演藝事業，根據所屬經紀公司TCAST ENT稍早發出的聲明，他在服役期間始終心懷粉絲的支持與關愛，順利並健康地完成軍旅生涯。公司也透露：「感謝大家一直以來對Kevin Oh與孔曉振夫婦的關心。退伍後，他將在音樂、綜藝、演出等多元領域積極展開新活動，報答粉絲厚愛。」

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Kevin Oh於2015年參加選秀節目《Superstar K》第七季並獲得冠軍，自此展開音樂事業。退伍消息曝光後，不少粉絲也期待他重新站上舞台。

另一方面，孔曉振在丈夫服役期間曾登上綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，坦言「老公去當兵了，我得一個人過生活，曾經為此整晚落淚」，流露濃濃思念之情。她也曾表示，Kevin Oh退伍後兩人計畫先前往歐洲旅行，隨後再赴美國共度新婚生活，令人相當期待這對跨國夫妻的新篇章。

▲孔曉振曾因Kevin Oh要去當兵哭了一晚。（圖／翻攝自Instagram／kevinoh_）