甩劈腿、私密片外流風波！　林子宸再拼出道「驚人結果」曝光

▲「小林柏宏」林子宸重振旗鼓再戰《AFTER SCOOL》選秀搏出道。（圖／天空娛樂提供）



記者翁子涵／台北報導

「小林柏宏」林子宸過去曾被前女友指控多次劈腿，甚至還拍攝性愛影片外流，他發文道歉後，沉寂許久，近來再戰《AFTER SCOOL》選秀搏出道，多場比賽一路過關斬將穩坐第一，還領軍多位隊友首登大巨蛋為球賽開球高歌圓夢，近來也將帶領《AFTER SCOOL》目前積分前五名的成員包括鄭元昕、Li.an、Eric及萊恩一同前進28日於台北市立兒童樂園舉辦的《星動樂園KPOP狂歡音樂祭》男團之夜，與一同與「師兄」SEVENTOEIGHT合體「大會師」。

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▲ 「小林柏宏」林子宸目前積分奪冠。（圖／天空娛樂提供）



再次參加選秀的林子宸坦言每場比賽都內心忐忑，皆以戰戰兢兢的心情去準備迎接挑戰，「因為經歷過SCOOL的洗禮，希望能給大家看到更好、更進步的林子宸！」他透露粉絲的鼓勵是他重新站起來的最大信心來源，「有位粉絲對我說，『不管發生什麼事請記住後面都有我們在！』讓我深受激勵！」把粉絲當後盾的林子宸更自曝備賽致勝關鍵的「秘密武器」是「小八貓玩偶吊飾」，林子宸笑說：「小八貓陪伴我參與許多活動，是讓我安心的存在。」

而除了林子宸在節目中靠著問漸成長實力讓人氣揚升外，在《AFTER SCOOL》中其他十位成員也都靠著各自亮眼表現搏得粉絲追捧，包括在日前《AFTER SCOOL線下考核與握手會》拿下二、三、四、五票數名次的鄭元昕、Li.an、Eric及萊恩，以及緊追在後的周孟潾、誠太、Victor、霖霖、張宇閎、Tony都拿出背水一戰的出色舞台掙得人氣。

而隨著暑假將近，《AFTER SCOOL》成員們將在七月南下台中、高雄舉辦線下活動，期待藉著見面會全台走透透與粉絲相見歡，此外，接踵而來的決賽也即將展開，第二首歌曲〈No Metter What〉 將成為出道決定戰的主題曲，並於下一場線下考核決定出道名單，敬請粉絲期待。

