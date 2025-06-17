ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

孔曉振小10歲尪退伍了！
不開冷氣也能讓家舒適的5個方法
劉雨柔懷胎8月「胸部突發狀況」！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

柏木文香 王星越 玉兔 麻衣 羅志祥 阿Ben 張兆志 范冰冰

甩劈腿、私密片外流風波！　林子宸再拼出道「驚人結果」曝光

▲▼ 「小林柏宏」林子宸重振旗鼓再戰《AFTER SCOOL》選秀搏出道。（圖／天空娛樂提供）

▲▼ 「小林柏宏」林子宸重振旗鼓再戰《AFTER SCOOL》選秀搏出道。（圖／天空娛樂提供）

▲「小林柏宏」林子宸重振旗鼓再戰《AFTER SCOOL》選秀搏出道。（圖／天空娛樂提供）

記者翁子涵／台北報導

「小林柏宏」林子宸過去曾被前女友指控多次劈腿，甚至還拍攝性愛影片外流，他發文道歉後，沉寂許久，近來再戰《AFTER SCOOL》選秀搏出道，多場比賽一路過關斬將穩坐第一，還領軍多位隊友首登大巨蛋為球賽開球高歌圓夢，近來也將帶領《AFTER SCOOL》目前積分前五名的成員包括鄭元昕、Li.an、Eric及萊恩一同前進28日於台北市立兒童樂園舉辦的《星動樂園KPOP狂歡音樂祭》男團之夜，與一同與「師兄」SEVENTOEIGHT合體「大會師」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 「小林柏宏」林子宸目前積分奪冠。（圖／天空娛樂提供）

▲ 「小林柏宏」林子宸目前積分奪冠。（圖／天空娛樂提供）

再次參加選秀的林子宸坦言每場比賽都內心忐忑，皆以戰戰兢兢的心情去準備迎接挑戰，「因為經歷過SCOOL的洗禮，希望能給大家看到更好、更進步的林子宸！」他透露粉絲的鼓勵是他重新站起來的最大信心來源，「有位粉絲對我說，『不管發生什麼事請記住後面都有我們在！』讓我深受激勵！」把粉絲當後盾的林子宸更自曝備賽致勝關鍵的「秘密武器」是「小八貓玩偶吊飾」，林子宸笑說：「小八貓陪伴我參與許多活動，是讓我安心的存在。」

 而除了林子宸在節目中靠著問漸成長實力讓人氣揚升外，在《AFTER SCOOL》中其他十位成員也都靠著各自亮眼表現搏得粉絲追捧，包括在日前《AFTER SCOOL線下考核與握手會》拿下二、三、四、五票數名次的鄭元昕、Li.an、Eric及萊恩，以及緊追在後的周孟潾、誠太、Victor、霖霖、張宇閎、Tony都拿出背水一戰的出色舞台掙得人氣。

而隨著暑假將近，《AFTER SCOOL》成員們將在七月南下台中、高雄舉辦線下活動，期待藉著見面會全台走透透與粉絲相見歡，此外，接踵而來的決賽也即將展開，第二首歌曲〈No Metter What〉 將成為出道決定戰的主題曲，並於下一場線下考核決定出道名單，敬請粉絲期待。
 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

林子宸

推薦閱讀

孫生女友「無罩激凸」中山站附近拍片！只穿透視衣：發現我忘了帶什麼嗎

孫生女友「無罩激凸」中山站附近拍片！只穿透視衣：發現我忘了帶什麼嗎

3小時前

韓娛醜聞！公司代表「不倫旗下女偶像」　深夜緊貼約會全認了

韓娛醜聞！公司代表「不倫旗下女偶像」　深夜緊貼約會全認了

2小時前

29歲人妻護理師轉戰AV界！　I級身材解放「脫下制服」掀暴動

29歲人妻護理師轉戰AV界！　I級身材解放「脫下制服」掀暴動

6/15 20:10

上傳2帥照…粉絲瘋讚「高高在上的王」！　王星越傻眼：這是我爸

上傳2帥照…粉絲瘋讚「高高在上的王」！　王星越傻眼：這是我爸

6/16 15:06

獨／高雄又有大咖！「30億天團」OneRepublic第4度襲台　獨厚港都壓軸開唱

獨／高雄又有大咖！「30億天團」OneRepublic第4度襲台　獨厚港都壓軸開唱

4小時前

資深音樂人82歲陳彼得離世！　兒痛發訃告：曲未終，人不散

資深音樂人82歲陳彼得離世！　兒痛發訃告：曲未終，人不散

3小時前

薔薔81萬YT爆侵權！苦主控「還一直刪留言」她震驚首發聲：全不知情

薔薔81萬YT爆侵權！苦主控「還一直刪留言」她震驚首發聲：全不知情

4小時前

玉兔驚見愛車「遍布不明液體」以為被潑漆！　求助警察…一抬頭傻眼

玉兔驚見愛車「遍布不明液體」以為被潑漆！　求助警察…一抬頭傻眼

16小時前

李洪基患罕病20年「身上滿是疤」　8次手術：不敢去澡堂

李洪基患罕病20年「身上滿是疤」　8次手術：不敢去澡堂

5小時前

等紅燈「被摟抱拍臀」親密互動全被拍！《聲林》女星放閃小3歲男友

等紅燈「被摟抱拍臀」親密互動全被拍！《聲林》女星放閃小3歲男友

7小時前

麻衣包包突擊「挖出23年前羅志祥同框照」　急澄清真相：不要八卦

麻衣包包突擊「挖出23年前羅志祥同框照」　急澄清真相：不要八卦

15小時前

《玫瑰的故事》驚見媽媽身影！　全家尖叫「妳怎能跟劉亦菲演戲」

《玫瑰的故事》驚見媽媽身影！　全家尖叫「妳怎能跟劉亦菲演戲」

6/16 15:08

熱門影音

林俊傑嘉賓是宋雨琦！　合唱〈Freak〉粉超嗨

林俊傑嘉賓是宋雨琦！　合唱〈Freak〉粉超嗨
新娘親妹妹是aespa Karina！　賓客看到都暴動了吧＞＜

新娘親妹妹是aespa Karina！　賓客看到都暴動了吧＞＜
李毓芬跳舞片

李毓芬跳舞片
檀健次機場遭私生飯追逐「拔腿衝進保姆車」

檀健次機場遭私生飯追逐「拔腿衝進保姆車」
記者「全英文問答」 侯佩岑神救場葉童

記者「全英文問答」 侯佩岑神救場葉童
梁詠琪老公零保養　嘴甜：襯托老婆最美

梁詠琪老公零保養　嘴甜：襯托老婆最美
aespa Karina認愛李宰旭！

aespa Karina認愛李宰旭！
楊謹華工作尪變「護花使者」 見他要出差不捨討親＞＜

楊謹華工作尪變「護花使者」 見他要出差不捨討親＞＜
楊謹華夫妻私下互動

楊謹華夫妻私下互動
富邦三本柱秀三振舞 李雅英耍小心機秒被南珉貞.李珠珢抓包XD

富邦三本柱秀三振舞 李雅英耍小心機秒被南珉貞.李珠珢抓包XD
林俊傑首爾場嘉賓是金鍾國！　合唱〈恨幸福來過〉太好聽

林俊傑首爾場嘉賓是金鍾國！　合唱〈恨幸福來過〉太好聽
修杰楷堅持「帶女兒坐經濟艙」　教育：努力賺錢才能坐商務艙

修杰楷堅持「帶女兒坐經濟艙」　教育：努力賺錢才能坐商務艙
梁詠琪遭偷拍「幫我修圖很善良」　老公零保養嘴甜：襯托老婆最美

梁詠琪遭偷拍「幫我修圖很善良」　老公零保養嘴甜：襯托老婆最美

梓梓凍卵後變胖「胸圍變大E」　曝有關心Dora「不是啦啦隊都這樣」

梓梓凍卵後變胖「胸圍變大E」　曝有關心Dora「不是啦啦隊都這樣」

王思佳祭出3萬「找抹黑兇手」　公開線索「愛欠錢.改過名」到底是誰！

王思佳祭出3萬「找抹黑兇手」　公開線索「愛欠錢.改過名」到底是誰！

aespa Karina認愛李宰旭！　「互相了解階段」：請溫暖看待

aespa Karina認愛李宰旭！　「互相了解階段」：請溫暖看待

蔡琴演唱會「92歲媽媽現身」　她哽咽走到台邊拭淚

蔡琴演唱會「92歲媽媽現身」　她哽咽走到台邊拭淚

侯佩岑挑戰唱跳「瘋到老師問號XD」　被隊友甩來甩去…尖叫軟腳了

侯佩岑挑戰唱跳「瘋到老師問號XD」　被隊友甩來甩去…尖叫軟腳了

謝盈萱認「稍微知道」劉品言懷孕　曾寶儀赴韓拜訪舒華喊：好心疼

謝盈萱認「稍微知道」劉品言懷孕　曾寶儀赴韓拜訪舒華喊：好心疼

瀨戶環奈專訪

瀨戶環奈專訪

館長上海行讚中國！直播「3天賺70萬」　吳宗憲酸「好意思講」：劉姥姥進大觀園

館長上海行讚中國！直播「3天賺70萬」　吳宗憲酸「好意思講」：劉姥姥進大觀園

黃子韜《新說唱》又發怒了　「唱什麼東西」氣到臉出油（？）

黃子韜《新說唱》又發怒了　「唱什麼東西」氣到臉出油（？）

修杰楷堅持「帶女兒坐經濟艙」　教育「很努力賺錢才能坐商務艙」

修杰楷堅持「帶女兒坐經濟艙」　教育「很努力賺錢才能坐商務艙」

Dora約會富商照網瘋傳「經紀人冷回應」　獵豔名單扯17位啦啦隊…PS乖姐揭真相

Dora約會富商照網瘋傳「經紀人冷回應」　獵豔名單扯17位啦啦隊…PS乖姐揭真相

看更多

【女孩坐身上香香合影】這是吉祥物 #富藍奇 最幸福的一天 #富邦悍將

即時新聞

剛剛
剛剛
25分鐘前0

杜賓犬遭剪耳「縫紙杯膠水黏死」！港女星淚揭殘忍手法：人神共憤

33分鐘前0

劉雨柔懷胎8月「胸部突發狀況」嚇壞！低頭驚見一幕：提前了兩個月

41分鐘前0

孔曉振小10歲尪退伍了！　曾為分開哭一晚「重啟新婚甜蜜生活」

1小時前0

玉兔「明顯孕肚首曝光」！快滿4個月…吐真實心聲：懷二寶真的更辛苦

1小時前10

《偷偷藏不住》陳哲遠「突遭女粉強抱」嚇壞！　粉絲暴怒要求道歉

1小時前0

周杰倫才剛出新歌！　彈頭跟進...宣布：一起帶來驚喜

1小時前0

《戀愛兄妹》宰亨出道進演藝圈！　草莓王子變創作歌手

1小時前10

關穎「神隱電視圈」罕揭原因！　認了曾失控：我實在是太不會講話

2小時前0

吳婉君暫離台灣「真正目的全說了」！多倫多尷尬出狀況：荒謬大師

2小時前0

才剛入圍金曲獎…Energy再公布喜訊！ 　「9月高雄連唱2場」搶票時間曝

讀者迴響

熱門新聞

  1. 孫生女友「無罩激凸」中山站附近拍片！只穿透視衣：發現我忘了帶什麼嗎
    3小時前5654
  2. 韓娛醜聞！公司代表「不倫旗下女偶像」　深夜緊貼約會全認了
    2小時前5
  3. 29歲人妻護理師轉戰AV界！　I級身材解放「脫下制服」掀暴動
    6/15 20:103814
  4. 上傳2帥照…粉絲瘋讚「高高在上的王」！　王星越傻眼：這是我爸
    6/16 15:062
  5. 獨／高雄又有大咖！「30億天團」OneRepublic第4度襲台　獨厚港都壓軸開唱
    4小時前2815
  6. 資深音樂人82歲陳彼得離世！　兒痛發訃告：曲未終，人不散
    3小時前84
  7. 薔薔81萬YT爆侵權！苦主控「還一直刪留言」她震驚首發聲：全不知情
    4小時前4
  8. 玉兔驚見愛車「遍布不明液體」以為被潑漆！　求助警察…一抬頭傻眼
    16小時前3221
  9. 李洪基患罕病20年「身上滿是疤」　8次手術：不敢去澡堂
    5小時前2
  10. 等紅燈「被摟抱拍臀」親密互動全被拍！《聲林》女星放閃小3歲男友
    7小時前22
ETtoday星光雲

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合