小孟老師／12星座運勢！水瓶桃花旺得新良緣 金牛創富運UP
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：勞煩前輩指點
感情：得到新的良緣
財運：婉拒借錢請求
幸運色：茶綠色
貴人：牡羊
小人：魔羯
工作：節骨眼要謹慎
感情：美滿家庭和諧
財運：多學財商思維
幸運色：卡其色
貴人：雙子
小人：雙魚
工作：合作觀念不合
感情：感情最忌猜忌
財運：勿再增加負擔
幸運色：粉晶色
貴人：天蠍
小人：牡羊
【土象星座】
工作：圓滑方式工作
感情：慎防入三角戀
財運：錢與財別露白
幸運色：米白色
貴人：水瓶
小人：天秤
工作：主動完成雜務
感情：包容尊重對方
財運：勇於創造財富
幸運色：暗粉色
貴人：金牛
小人：雙子
工作：活力應對客戶
感情：變化方法相處
財運：不宜投機買賣
幸運色：珊瑚橘
貴人：魔羯
小人：獅子
【水象星座】
工作：用心對待客戶
感情：吵架努力和好
財運：保持理性理財
幸運色：淺粉色
貴人：處女
小人：金牛
工作：工作勤勞負責
感情：對方態度改變
財運：營業額較平淡
幸運色：金黃色
貴人：巨蟹
小人：天蠍
工作：用心投入工作
感情：留意三心二意
財運：放棄過時觀念
幸運色：番茄色
貴人：獅子
小人：射手
【火象星座】
工作：工作得心應手
感情：多加謹言慎行
財運：家庭開銷增加
幸運色：淺紫色
貴人：射手
小人：處女
工作：不宜過度比較
感情：遵照內心聲音
財運：有更好的標的
幸運色：鐵灰色
貴人：天秤
小人：巨蟹
工作：業務逐漸增加
感情：感情增溫加分
財運：跟隨市場走向
幸運色：深棕色
貴人：雙魚
小人：水瓶
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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