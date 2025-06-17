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男星沒戲拍「兼職陪爬」5細心服務！　網見身分竟是紅劇男主角

記者張筱涵／綜合報導

曾因演出大陸青春喜劇《東北插班生》男主角「王虎」而走紅的東北演員史元庭，近日因接戲困難，轉行成為「泰山陪爬員」，靠著幽默風格和陽光形象，在網路上再度引發話題。他在社群平台大方公開貼身服務內容，並自嘲目前是「演藝圈性價比之王」，即便戲約少，仍積極面對生活。

▲▼史元庭。（圖／翻攝自微博）

▲史元庭做陪爬服務。（圖／翻攝自微博）

據陸媒《現代快報》報導，史元庭近日上傳一段接下「陪爬泰山」工作的影片，展示自己結實的腹肌，笑說自己完全符合「陪爬員」的專業條件，他在影片中全程陪同顧客登山，負責背包、提供礦泉水、小黃瓜、西瓜、拐杖等補給，甚至在休息時邊講冷笑話邊幫顧客按摩雙腿。根據介紹，白天陪爬費用為人民幣699元（約新台幣3150元），夜間則為人民幣799元（約新台幣3600元）。

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現年30歲的史元庭透露自己是中央戲劇學院本科畢業，高考成績527分，大一就拿過獎學金。雖曾演出多部影視作品，但坦言現今演員競爭激烈，戲約稀少。他表示：「我喜歡運動，也想積極面對生活。沒戲拍的時候，做些兼職養活自己、體會生活，說不定未來再有拍戲的機會，會比其他人更能演出生活的真實感。」

▲▼史元庭。（圖／翻攝自微博）

▲史元庭以《東北插班生》王虎走紅。（圖／翻攝自微博）

消息曝光後，不少網友直呼「這相當於一路相聲VIP服務啊」、「本來還以為是哪個不知名的演員，沒想到是演東北插班生的他啊，那確實挺無奈的，演技什麼的都可以，居然接不到戲」、「挺好的，這份工作又鍛鍊身體又能提供情緒價值，鍛鍊語言能力，學以致用挺好的」。

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