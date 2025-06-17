李洪基患罕病20年「身上滿是疤」　8次手術：不敢去澡堂

記者張筱涵／綜合報導

韓團FTISLAND主唱李洪基近日在節目中坦承，自己已經與罕見疾病「化膿性汗腺炎」對抗近20年，引發粉絲與觀眾的關注與心疼。

▲李洪基。（圖／翻攝自韓網）



李洪基於15日播出的綜藝節目《我家的熊孩子》中，為了即將到來的音樂節演出前往醫院接受檢查：「最近有很多音樂節和演出，所以擔心身體狀況才來檢查。」他表示，自己從青少年時期就開始出現症狀，反覆受到化膿性汗腺炎困擾。

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化膿性汗腺炎是一種慢性罕見疾病，常發生於臀部、腋下等汗腺集中的部位，會反覆出現膿腫，不僅伴隨劇痛，也會留下手術疤痕，嚴重影響日常生活。李洪基表示：「過去有幾次發作，被診斷為腫瘍性化膿，至今大約已經快20年了，光是這位主治醫師就已經幫我開過3次刀，加上其他醫院的話手術超過8次。」

李洪基進一步透露，曾經因為腫塊過大需要插入引流管，「連趴著都會痛，坐下更是困難」，生活品質嚴重受到影響。他坦言：「這一直是我最大的心理負擔，就連去澡堂也不敢去。」

李洪基也提到學生時期的尷尬經歷：「我從國中開始就罹患這個病，當時上課時根本無法好好坐著，只能貼著藥膏側坐著。有一次腫瘤在課堂上爆開，整件制服都濕了，最後只好提早離開學校。」診斷結果顯示，他的臀部狀況控制得不錯，但腋下部分仍有輕微痕跡。醫師說明：「進入40歲後男性荷爾蒙分泌會減少，這個疾病的發作頻率也可能因此下降。」

節目中也針對生活習慣進行了檢視，專科醫師提醒他應減少攝取油膩的外送食物、電子菸與酒精，這些都是可能加劇病情的因素。在節目尾聲，李洪基也親自整理混亂的家務，展現他從改善生活小事做起的決心。