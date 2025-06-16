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《拜六禮拜》Netflix奪冠！李李仁學校演講　遭岳母指控「殺妻」

記者黃庠棻／台北報導

華視與公視台語台聯手推出的2025療癒輕喜劇《拜六禮拜》，昨（15）日晚間9點公視台語台、10點華視主頻道播出第三集。如如（孫淑媚飾）的蕭吧在經紀人的操作下，成為二林小鎮上無人不知的熱門景點，天天門庭若市。但生意太好卻也引來黑道覬覦，不僅上門找麻煩，還想要強收保護費，幸好有豪豪（連晨翔飾）出手相助。

▲《拜六禮拜》播出後，劇情越來越引發觀眾討論。（圖／華視、公視台語台提供）

▲《拜六禮拜》播出後，劇情越來越引發觀眾討論。（圖／華視、公視台語台提供）

瑞秋（鍾欣凌飾）、世美（丁寧飾）與老友志安（李李仁飾）重逢，老朋友再相見，話題源源不絕，志安更將自家老宅的翻修工程交給世美來鼓勵她。不過雖然志安一樣那麼溫暖、笑容一樣燦爛，卻似乎有著說不出口的秘密。本劇在35-54歲觀眾中表現最為搶眼，尤其是志安在學校演講，卻被岳母質疑殺了女兒這段，更是吸引男性觀眾眼球，瞬間收視飆至0.80，而在串流平台Netflix上，也奪下排行第一名。

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▲《拜六禮拜》播出後，劇情越來越引發觀眾討論。（圖／華視、公視台語台提供）

▲《拜六禮拜》播出後，劇情越來越引發觀眾討論。（圖／華視、公視台語台提供）

劇中的洪志安懷抱著祕密看起來總是心事重重，與好友見面時，是他笑得最開心的時候。不過李李仁表示，其實在成為藝人之前，就不習慣與同學聯絡，也坦言不論是工作或是身體狀況，都曾遇過低潮，而通常他會透過運動來排解情緒。

這回飾演洪志安初戀情人周瑞秋的鍾欣凌則不斷稱讚表示，跟李李仁對戲很舒服，即便她還在情緒中，尚未講出下一句台詞，李李仁都不會懷疑她是否忘詞，反而會耐心等待，讓她從容到還能細細感受環境氛圍。

▲《拜六禮拜》播出後，劇情越來越引發觀眾討論。（圖／華視、公視台語台提供）

▲《拜六禮拜》播出後，劇情越來越引發觀眾討論。（圖／華視、公視台語台提供）

至於孫淑媚飾演的蕭如如，在戲裡因為蕭吧生意太好而被黑道找麻煩，但勇敢的她卻一點都不退縮。談及這場戲，孫淑媚認為假如生活中真的遇到麻煩，自己也會挺身而出，但如果危及生命，還是會報警處理；由丁寧飾演的楊世美在劇中對自己的水電技術相當沒信心，但她卻幽默表示，因為這個角色，覺得自己開始會修馬桶了，她也認為自己與世美非常相似，外表堅強、內心柔軟，遇到低潮時，則一樣喜歡透過運動來抒發心情。

▲《拜六禮拜》播出後，劇情越來越引發觀眾討論。（圖／華視、公視台語台提供）

▲《拜六禮拜》播出後，劇情越來越引發觀眾討論。（圖／華視、公視台語台提供）

男星連晨翔這次在新戲中飾演楊家豪，不僅與孫淑媚組成CP，同時也是劇中丁寧的姪子，與兩位女主角都有相當多的對手戲。連晨翔坦言自己僅聽得懂台語，但說得不太輪轉，好幾次準備要說台詞時，會突然卡在腦袋裡。

這讓以往鮮少有台語作品的連晨翔，為了新戲卯足全力練習，不僅請來台語老師教學，在家也會努力與爸爸對話，最讓他感謝的是，孫淑媚非常阿莎力地表示，不論有任何問題，24小時隨時都可以詢問。全員出動的情況下，讓連晨翔的台語功力進步相當神速，也讓他感動直呼「謝謝大家啦」！

▲《拜六禮拜》播出後，劇情越來越引發觀眾討論。（圖／華視、公視台語台提供）

▲《拜六禮拜》播出後，劇情越來越引發觀眾討論。（圖／華視、公視台語台提供）

《拜六禮拜》集結導演杜政哲，演員鍾欣凌、丁寧、孫淑媚、李李仁、連晨翔、劉書宏、王品澔、葛丞等強大卡司，每週日晚上帶給大家又笑又哭的療癒感受。故事圍繞在彰化二林的小鎮上，三位感情要好的閨蜜周瑞秋（鍾欣凌飾）、楊世美（丁寧飾）、蕭如如（孫淑媚飾）身上。

▲《拜六禮拜》播出後，劇情越來越引發觀眾討論。（圖／華視、公視台語台提供）

▲《拜六禮拜》播出後，劇情越來越引發觀眾討論。（圖／華視、公視台語台提供）

透過發生在她們身上的迷惘以及情感的拉扯，帶領觀眾一起找回自我，同時也細膩地探討現代人在工作與生活之間的失衡狀況。《拜六禮拜》每週日晚間8點公視台語台、10點華視主頻道播出。晚間11點Netflix及中華電信MOD以及HamiVideo影劇館Plus 上架更新。6月15日起每週日晚間8點在八大戲劇台播出。

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拜六禮拜鍾欣凌丁寧孫淑媚李李仁

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