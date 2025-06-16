陳奕迅休克受傷！　7年「超驚人血淚內幕」全曝光

▲陳奕迅移師海口開唱。（圖／廿一克有限公司提供）



記者翁子涵／台北報導

陳奕迅昨晚（15日）於海口完成第二場《FEAR and DREAMS》世界巡迴演唱會，適逢國際父親節，他以一曲《天下無雙》獻禮天下父親，並台上驚喜宣告於八月最終站澳門釋出巡演紀錄片，紀念這次Fear and Dreams世界巡迴演唱會，令歌迷驚喜萬分。

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▲▼陳奕迅宣布將推出紀錄片。（圖／廿一克有限公司提供）





陳奕迅在舞台上感性表示：「過去兩年多一直巡演，當中起起落落，所有在後面（幕後）發生的事情，我們由一開始便有一個團隊幫忙紀錄，在巡迴最終站，我會把這一個小小禮物分享給大家，大家會看到我們經過編製的一個小小紀錄片，有一些常來的觀眾，可能會在當中找到自己。 影片紀錄了很多喜怒哀樂， 希望你們會喜歡，謝謝海口的熱情，祝所有父親節日快樂。」然後為天下父親送上《天下無雙》一曲。

《FEAR and DREAMS: NOW is the only reality》紀錄片紀錄了陳奕迅這7年間的喜怒哀樂，面對全球疫情阻隔、身體出現狀況、休克導致意外受傷，他與整個團隊如何一起迎接各種挑戰，克服困難，最終在全球各地成功呈現超過180場撼動人心的演出。

他透露這部紀錄片始於2018年演唱會的概念萌芽，完整記錄了2018到2025年的巡演歷程，影片不僅捕捉了舞台上全力以赴的瞬間，也真實拍下台下幕後鮮為人知的經歷與掙扎，「這也是給我自己的一個禮物，紀念這7年來的特別時刻。」

