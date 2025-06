陳奕迅休克受傷！　7年「超驚人血淚內幕」全曝光

▲陳奕迅移師海口開唱。(圖/廿一克有限公司提供)



記者翁子涵/台北報導

陳奕迅昨晚(15日)於海口完成第二場《FEAR and DREAMS》世界巡迴演唱會,適逢國際父親節,他以一曲《天下無雙》獻禮天下父親,並台上驚喜宣告於八月最終站澳門釋出巡演紀錄片,紀念這次Fear and Dreams世界巡迴演唱會,令歌迷驚喜萬分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼陳奕迅宣布將推出紀錄片。(圖/廿一克有限公司提供)





陳奕迅在舞台上感性表示:「過去兩年多一直巡演,當中起起落落,所有在後面(幕後)發生的事情,我們由一開始便有一個團隊幫忙紀錄,在巡迴最終站,我會把這一個小小禮物分享給大家,大家會看到我們經過編製的一個小小紀錄片,有一些常來的觀眾,可能會在當中找到自己。 影片紀錄了很多喜怒哀樂, 希望你們會喜歡,謝謝海口的熱情,祝所有父親節日快樂。」然後為天下父親送上《天下無雙》一曲。

《FEAR and DREAMS: NOW is the only reality》紀錄片紀錄了陳奕迅這7年間的喜怒哀樂,面對全球疫情阻隔、身體出現狀況、休克導致意外受傷,他與整個團隊如何一起迎接各種挑戰,克服困難,最終在全球各地成功呈現超過180場撼動人心的演出。

他透露這部紀錄片始於2018年演唱會的概念萌芽,完整記錄了2018到2025年的巡演歷程,影片不僅捕捉了舞台上全力以赴的瞬間,也真實拍下台下幕後鮮為人知的經歷與掙扎,「這也是給我自己的一個禮物,紀念這7年來的特別時刻。」