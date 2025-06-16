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《與惡2》謝欣穎「慘20年」插曲太催淚　網狂問原唱…竟是金曲歌王

記者黃庠棻／台北報導

年度重磅旗艦台劇《我們與惡的距離 II》經過6年的期待，在6月14日播出3、4集後，口碑熱議，CATCHPLAY電影台61頻道持續穩坐同時段電影頻道收視第一，瞬間收視超越首週最高達0.99，而35歲以上觀眾最高收視則達0.78，劇情落在第四集，許幸珠（于子育飾）的丈夫游文誠（屈中恆飾）大罵許幸國（張翰飾），不懂妹妹幸珠對他的付出，而幸珠苦勸哥哥幸國去看醫生，停止酗酒，當個清醒的爸爸。

▲《我們與惡的距離 II》3、4集播出後，討論度越來越熱烈。（圖／CATCHPLAY+、公視、大慕可可）

▲《我們與惡的距離 II》3、4集播出後，討論度越來越熱烈。（圖／CATCHPLAY+、公視、大慕可可）

而於同時段首播的公視收視則一度飆高到0.74，高點落在劇中許幸國因家暴、遭妻子家聲請保護令，而到律師事務所求助，希望可以讓他見小孩橋段。

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▲《我們與惡的距離 II》3、4集播出後，討論度越來越熱烈。（圖／CATCHPLAY+、公視、大慕可可）

▲《我們與惡的距離 II》3、4集播出後，討論度越來越熱烈。（圖／CATCHPLAY+、公視、大慕可可）

不僅如此，周渝民飾演的精神科醫師馬亦森，受到原本不洗澡的病患「柳少爺」黃迪揚一句「醫生，我洗好澡了」所觸動，百感交集的馬亦森道出「一定會好的，對吧！」，最後在病患懷中爆哭橋段，同為吸睛焦點，也獲網友讚聲「換病患安慰馬醫生」、「醫病關係突然反轉」、「黃迪揚也演好好」。

▲《我們與惡的距離 II》3、4集播出後，討論度越來越熱烈。（圖／CATCHPLAY+、公視、大慕可可）

▲《我們與惡的距離 II》3、4集播出後，討論度越來越熱烈。（圖／CATCHPLAY+、公視、大慕可可）

除了電視台收視表現亮眼，《我們與惡的距離 II》觀看排行亦在三大平台包含 CATCHPLAY+、公視+、愛奇藝國際版都持續維持高熱度，演員們透過減齡特效帶觀眾回到20年前的糾葛起源，推動了CATCHPLAY+註冊會員再度成長，公視＋依舊維持熱播排行榜首位，愛奇藝國際版則穩居台劇類冠軍寶座，整體表現持續亮眼。

▲《我們與惡的距離 II》3、4集播出後，討論度越來越熱烈。（圖／CATCHPLAY+、公視、大慕可可）

▲《我們與惡的距離 II》3、4集播出後，討論度越來越熱烈。（圖／CATCHPLAY+、公視、大慕可可）

《我們與惡的距離 II》劇情橫跨20年，每兩集一個年代，從2001年、2011年到現在，透過時代的交織讓觀眾進入主角的生命歷程，以及彼此的因緣牽扯。第三四集正式啟動時空之旅，回到2001年，由第一季女主角賈靜雯飾演的主播宋喬安驚喜現身，播報新聞揭開序幕，帶領觀眾一起回到20年前，看看當年的主角們遭遇什麼關鍵事件，以及當年埋下的遠因如同開啟命運之輪，如何推動角色們一步步走向日後的遭遇。

▲《我們與惡的距離 II》3、4集播出後，討論度越來越熱烈。（圖／CATCHPLAY+、公視、大慕可可）

▲《我們與惡的距離 II》3、4集播出後，討論度越來越熱烈。（圖／CATCHPLAY+、公視、大慕可可）

三、四集之中，楊貴媚演技大爆發，家裡只剩孤兒寡母的她，為了守護沒落家族在地方政壇的地位只能全力武裝自己，也成了這兩集的「惡女代表」，她飾演的高張玉敏硬起來對外各種喬事，對內也沒少對老公的私生女高政茗冷嘲熱諷，並把她趕出高家，讓薛仕凌飾演的熱血青年高政光對媽媽徹底不諒解。

▲《我們與惡的距離 II》3、4集播出後，討論度越來越熱烈。（圖／CATCHPLAY+、公視、大慕可可）

▲《我們與惡的距離 II》3、4集播出後，討論度越來越熱烈。（圖／CATCHPLAY+、公視、大慕可可）

各種高張力的對峙場面火力全開，讓網友們看到又氣又恨，紛紛表示「媚姐演得太好太寫實，好到我拳頭都硬了，但必須提前預約明年金鐘影后！」，她笑說自己被罵早在意料之內，也吐露了這個角色的無奈和掙扎「如果把小三的小孩放在家裡，就代表高張玉敏接受了過去的事實，她當然也有惻隱之心，但一個這麼倔強的女人是不會去承認的，心一橫只能把她趕走，兒子當然沒辦法理解母親過去的情感和自尊。」

▲《我們與惡的距離 II》3、4集播出後，討論度越來越熱烈。（圖／CATCHPLAY+、公視、大慕可可）

▲《我們與惡的距離 II》3、4集播出後，討論度越來越熱烈。（圖／CATCHPLAY+、公視、大慕可可）

而周渝民飾演的馬亦森與謝欣穎飾演的高政茗早在20年前還是大學生時就認識，也曾經有段友達以上，戀人未滿的青澀感情。兩人在戲中直接上演各種2000年代的經典回憶殺，包括馬亦森在房間床上用當時最流行的手機Nokia3310手機玩貪食蛇，以V8攝影機拍攝高政茗的啦啦隊表演，以及用MSN深夜談心等等，引發PTT網友的集體懷舊共鳴。

▲《我們與惡的距離 II》3、4集播出後，討論度越來越熱烈。（圖／CATCHPLAY+、公視、大慕可可）

▲《我們與惡的距離 II》3、4集播出後，討論度越來越熱烈。（圖／CATCHPLAY+、公視、大慕可可）

兩人的MSN暱稱也暗藏玄機，馬亦森的是「再勇敢一點點」，而高政茗的是「再靠近一點點」，以S.H.E出道名曲〈戀人未滿〉隔空傳情，都讓網友大喊青春回來了，兩人一段隔著房間門板對話，相視而笑的「妳是不是有上過PTT表特版啦啦隊？我就知道是妳。」滿載讓人心癢癢的曖昧氛圍。

▲《我們與惡的距離 II》3、4集播出後，討論度越來越熱烈。（圖／CATCHPLAY+、公視、大慕可可）

▲《我們與惡的距離 II》3、4集播出後，討論度越來越熱烈。（圖／CATCHPLAY+、公視、大慕可可）

可惜高政茗在參與高張玉敏縣長競選工作時遭遇重大變故，身心受創，最終選擇逃出高家，兩人初萌芽的戀情戛然而止，沒能一起走到最後，也成為男女主角年輕時期的最大遺憾。

▲《我們與惡的距離 II》3、4集播出後，討論度越來越熱烈。（圖／CATCHPLAY+、公視、大慕可可）

▲《我們與惡的距離 II》3、4集播出後，討論度越來越熱烈。（圖／CATCHPLAY+、公視、大慕可可）

身為本劇苦情代表，謝欣穎坦言第一次看到《我們與惡的距離 II》的劇本就被深深吸引，橫跨20年的身份轉折也讓她充滿挑戰的鬥志「角色情緒的層次和堆疊很豐沛，身為演員，如果可以接到這個角色真的會很幸福！」她自嘲拍攝時最大的其中兩個魔王關卡是「台語」以及「啦啦隊」。

▲《我們與惡的距離 II》3、4集播出後，討論度越來越熱烈。（圖／CATCHPLAY+、公視、大慕可可）

▲《我們與惡的距離 II》3、4集播出後，討論度越來越熱烈。（圖／CATCHPLAY+、公視、大慕可可）

謝欣穎雖然提前上了許多堂台語課，還是擔心準備不夠「特別是一場與貴媚姐飾演的大媽起衝突的對戲，媚姐的氣勢太強，很怕自己講不好又演不好，第一個禮拜在高家的場景就好痛苦！」而令人驚艷的高難度啦啦隊表演也是她最害怕的魔王場，和啦啦隊員們一起在體育館排練了四堂課，拍攝當天謝欣穎不用替身，穿著輕薄的啦啦隊服，親自上場被抬上三樓高度，還適逢霸王級寒流來襲，氣溫低至9度。

▲《我們與惡的距離 II》3、4集播出後，討論度越來越熱烈。（圖／CATCHPLAY+、公視、大慕可可）

▲《我們與惡的距離 II》3、4集播出後，討論度越來越熱烈。（圖／CATCHPLAY+、公視、大慕可可）

對此，謝欣穎笑說「我本身的律動感不好又怕高，導演本來提議不用勉強，但我個性逞強，就硬著頭皮上了，拍到後來雙腳都失去知覺，完全分不出來是太冷還是太害怕！」

▲《我們與惡的距離 II》3、4集播出後，討論度越來越熱烈。（圖／CATCHPLAY+、公視、大慕可可）

▲《我們與惡的距離 II》3、4集播出後，討論度越來越熱烈。（圖／CATCHPLAY+、公視、大慕可可）

今日釋出的最新花絮〈與惡的樣子〉中，由資深造型指導姚君分享同時執行所有演員跨時代的化妝、髮型及造型，又要彼此搭配協調的高難度，加上大量的群眾演員特殊服裝，相當於好幾部戲劇的總和，是超高難度的挑戰。

▲《我們與惡的距離 II》3、4集播出後，討論度越來越熱烈。（圖／CATCHPLAY+、公視、大慕可可）

▲《我們與惡的距離 II》使用減齡特效，演員臉上都貼有黑點。（圖／CATCHPLAY+、公視、大慕可可）

劇情設定了20年的時空跨度，主演們在每個年代都各有大量戲份，為了在不換演員的狀況下呈現每個人自然的年輕樣貌，劇組使用台劇首創的「減齡特效」，在演員臉上標記特效追蹤點，再使用後製加入減齡效果，讓本人能夠完成橫跨20年的演出。楊貴媚暱稱追蹤點是「貼芝麻」，謝欣穎擔心自己看到對戲演員的滿臉點點會忍不住笑場，而周渝民則在回憶對手演員誤以為追蹤點是劇中角色的「家族設定」時笑到岔氣，在拍攝現場創造了不少意料之外的歡樂時刻。

▲《我們與惡的距離 II》3、4集播出後，討論度越來越熱烈。（圖／CATCHPLAY+、公視、大慕可可）

▲《我們與惡的距離 II》使用減齡特效，演員臉上都貼有黑點。（圖／CATCHPLAY+、公視、大慕可可）

第四集收尾時，串連角色生命遭遇的一首插曲〈最好安排〉逼出許多人的眼淚，紛紛討論這個療癒感點滿的催淚嗓音是誰，答案揭曉，竟然是金曲台語歌王許富凱。團隊期待找到一個既陌生又熟悉的溫暖聲線，製作人林昱伶想起從未為了戲劇演唱華語歌曲的台語金曲歌王許富凱。

▲《我們與惡的距離 II》3、4集播出後，討論度越來越熱烈。（圖／CATCHPLAY+、公視、大慕可可）

▲《我們與惡的距離 II》使用減齡特效，演員臉上都貼有黑點。（圖／CATCHPLAY+、公視、大慕可可）

這是許富凱首度為戲劇挑戰華語歌曲，收到邀請時他受寵若驚，在配唱時卻一度因為華語及台語不同的發音方式遇上撞牆期，幸好他很快就抓到〈最好安排〉的演唱方式，以平淡語韻、溫暖而輕盈的嗓音，緩緩道出生命的無常及力量。導演林君陽在聽到〈最好安排〉之後，也有種「原來如此」的感觸，期待這首歌能隨著故事往前，帶領角色們前往更有希望的遠方。

▲《我們與惡的距離 II》3、4集播出後，討論度越來越熱烈。（圖／CATCHPLAY+、公視、大慕可可）

▲《我們與惡的距離 II》3、4集播出後，討論度越來越熱烈。（圖／CATCHPLAY+、公視、大慕可可）

《我們與惡的距離 II》由文策院、公共電視、CATCHPLAY、大慕可可共同出品，大慕影藝製作。全劇共10集，每週六晚上九點起在公視、CATCHPLAY電影台及CATCHPLAY+上的頻道專區連播兩集，直播後的新集數也將於當晚十點起在 CATCHPLAY+、公視+、愛奇藝國際版同步上架，海外將同步上架於 CATCHPLAY+ 印尼及新加坡，以及 AMAZON PRIME VIDEO 全球240個國家與地區。

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