中南部歌迷敲碗成功！許富凱宣告加場「搶票時間曝光」

▲許富凱將加場演出。（圖／寬宏藝術提供）



記者翁子涵／台北報導

以台語翻唱專輯《拾歌》榮獲金曲歌王的許富凱，今年母親節在台北Legacy舉辦兩場《拾歌Plus》讚聲演唱會，一連兩晚不同主題、不同曲目，誠意滿滿，感動無數歌迷，加演場次確定將於7月26日在Legacy Taichung及8月16日高雄LIVE WAREHOUSE舉行，主題分別為「世間男女」與「男女戀歌」，結合台北場精選曲目，更加入全新演出內容，為南部粉絲帶來獨一無二的台語金曲之夜。

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▲▼許富凱將加入全新演出內容。（圖／寬宏藝術提供）



許富凱表示：「經典歌實在太多撈都撈不完，希望讓每一場都陪我南北跑的朋友，有不同驚喜。不變的是，每首歌大家都一定會唱、一定想唱。」睽違12年重返台中舉辦個人專場、高雄則是自去年母親節高流演出後再度回到家鄉，場場誠意滿滿，感動再升級。

從《拾歌》到《拾歌Plus》，許富凱以「為你、為我、為每一個我們曾經走過的時代而唱的歌」為理念，翻唱無數世代記憶中的台語金曲，也讓年輕一代重新認識這些旋律的魅力，許富凱《拾歌Plus》讚聲演唱會台中及高雄加演場門票將在6月22日下午一點開賣，購票請洽寬宏售票、萊爾富及OK便利超商。

