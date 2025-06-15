鄭家純罕見曬日籍帥尪正臉照！「私下對話」曝光眾人笑：該跪算盤

記者劉宛欣／綜合報導

藝人鄭家純自2022年與日籍丈夫Akira結婚後，便鮮少對外公開夫妻日常，向來低調。不過，她15日罕見透過社群曬出兩人甜蜜合照，曝光了老公正臉，還附上一段夫妻間的逗趣對話，閃瞎網友同時也笑翻眾人。

▲鄭家純經常透過臉書分享日常與時事看法。（圖／翻攝自鄭家純臉書）

鄭家純15日在臉書分享與老公的約會日常，內文中提到了和老公Akira的聊天內容，兩人生日都在同一個月份，因此提出「要不要以後一起慶祝就好」的建議，沒想到Akira竟順口回應：「嗯嗯雙子座跟獅子座～」讓她瞬間傻眼，寫道：「我是處女座，雙子座是誰？」這段互動立刻引發粉絲熱議。

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▲鄭家純罕見曬出了老公Akira的正臉照。（圖／翻攝自鄭家純臉書）

網友們也在留言區大開玩笑，紛紛表示「膽子很大敢說錯內」、「出事了」、「這算盤沒跪個兩天一夜說不過去」、「他竟然記錯」、「求生欲是零...」。

值得一提的是，這張合照中，鄭家純甜蜜地依偎在老公懷裡，臉上只畫著淡雅妝容，身穿深灰色上衣搭配珍珠項鍊，優雅又不失甜美，老公則是穿著黑色POLO衫，雖然曝光了男方正面，但仍在臉上加上了墨鏡特效擋住半張臉，但也擋不住老公的高顏值。