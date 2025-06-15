南宮珉遭狠酸「新戲收視率最後一名恥辱！」　高EQ回記者：謝謝您看我的劇

記者吳睿慈／綜合報導

南韓收視率一哥南宮珉過去創下許多佳績，SBS新戲《我們的電影》於13日播出，卻被韓媒酸不如該電視台剛播完的前一部劇《鬼宮》收視三分之一，對此，他正面回應負評，IG上傳新聞截圖，並表示「代表您有在看我們的戲劇，謝謝」，高EQ承諾如果播完5集，若還沒有熱烈的反應，他將扛起收視責任。

▲▼南宮珉新戲《我們的電影》與全余贇合作。（圖／翻攝自南宮珉IG）



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南宮珉新戲《我們的電影》收視率以全國平均收視4.2%出發，算是不錯成績，但若與該電視台前一部戲《鬼宮》完結篇的11%相比，卻少了三分之一，遭韓媒拿來比較，新聞標題寫上「南宮珉無線電視台最後一名的恥辱」。

南宮珉向來都是收視冠軍，卻遭到新聞狠酸收視率，他15日正面在IG回應表示：「記者大大，看完您以刺激性的標題還有內文不符的內容，您有看我們的戲劇，謝謝，現在雖然收視率較低，但我有信心。」

▲南宮珉正面回應記者。（圖／翻攝自南宮珉IG）



文內，南宮珉直接向記者喊話，「只要到第5集，請您要繼續給予關心看下去，如果屆時還是沒有熱烈的反應，那麼比起用收視最後一名的恥辱，請用更嚴厲的話語鞭策我，是我的責任。」親自給予新聞回應，掀起熱議。