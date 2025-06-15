吳青峰助陣唱一半！徐佳瑩出手做1事　他笑瘋崩潰：第一次被整了

▲ 徐佳瑩和吳青峰大跳扇子舞。（圖／亞神音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

徐佳瑩昨（14日）在上海舉辦「變得有些奢侈的事」演唱會，大手筆豪華升級，除了服飾、舞台機關令人耳目一新，還邀請到吳青峰擔任嘉賓，徐佳瑩更在合唱感人的〈歌頌者〉為吳青峰安排了16位專業舞團的舞者大跳扇舞，營造出華麗壯觀但又讓吳青峰笑到岔氣的舞台「笑果」，吳青峰笑罵：「在我〈歌頌者〉的生涯中，這還是頭一遭別人整我啊！」

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▲▼ 徐佳瑩突發奇想請來專業舞團為吳青峰伴舞。（圖／亞神音樂提供）



這是徐佳瑩與吳青峰第二次在舞台上合作，兩人服裝一紅一紫，堪稱是「大紅大紫」，不過吳青峰語帶遺憾地對徐佳瑩表示，原本很期待在演唱會上他到了演唱會時可以有些奇裝異服或是歌舞表演的安排，但卻只有比較普通的合唱。

沒想到舞台後方無預警湧出一大群舞團用「扇子舞」伴舞，工作人員還適時為兩人送上兩把飄扇，吳青峰被遞上扇子後瞬間一愣，但下一句歌詞一開唱，他也立刻專業地甩動起長長的扇面，配合度百分百。



演唱到最後一句歌詞前，吳青峰忍不住轉身欣賞後面的舞群姐姐們，笑到幾乎講不出話：「你真的是幫我圓夢欸！」事前對吳青峰保密到家的徐佳瑩很得意：「我不會虧待你的，一個優秀的歌頌者需要專業的舞者。」兩人接著討論起最後一句要擺什麼姿勢，吳青峰嘗試著各種方式甩著飄扇，忍不住嘟囔了一句：「回去要跟Jolin(蔡依林)學一下怎麼弄。」

徐佳瑩則是大讚吳青峰的扇舞有天份，兩人聯手讓上海的舞台不僅有感動還充滿著歡樂。吳青峰離場時揮手向觀眾搞笑致意：「謝謝你們陪伴我20年的舞蹈時光！」接著更在舞台下方與徐佳瑩兩人用扇子打鬧，笑翻全場觀眾。