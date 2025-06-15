專訪／薛仕凌《與惡2》演立委被熱議「像林昶佐」　在家看國會直播

記者黃庠棻／專訪

台劇《我們與惡的距離 II》已於7日開播，該劇集結實力派演員周渝民、薛仕凌、楊貴媚、于子育、謝欣穎、劉子銓、張軒睿、白潤音、詹子萱等，播出之後連續兩個禮拜在PTT台灣戲劇版上討論度熱烈。日前，薛仕凌接受《ETtoday星光雲》專訪時，也分享了拍攝的趣事。

▲《我們與惡的距離 II》薛仕凌接受專訪。（圖／CATCHPLAY+提供）

薛仕凌這一次在《我們與惡的距離 II》中，飾演一位年輕又熱血的政治人物「高政光」，雖然充滿理想抱負，卻面臨遭到罷免的危機，在工作上水深火熱的同時，回到家又要處理政治世家的家庭問題，與飾演母親「高張玉敏」的楊貴媚有許多對手戲。

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▲薛仕凌在《我們與惡的距離 II》與楊貴媚有許多對手戲。（圖／CATCHPLAY+、公視、大慕可可提供）

拍攝《我們與惡的距離 II》前，薛仕凌坦言自己飾演政治人物並沒有參考太多政治人物，也沒有看過多的政論節目，雖然播出後他的角色被網友發現神似近期被任命為芬蘭駐台代表的林昶佐，但他在採訪時表示「確實沒有原型角色」，在準備角色期間，最大程度接觸政治只有「看國會頻道直播」。

▲薛仕凌在《我們與惡的距離 II》飾演一位政治人物。（圖／CATCHPLAY+、公視、大慕可可提供）

事實上，薛仕凌是高雄出身，坦言小時候家裡附近就住著一位有頭有臉的政治人物，親戚都會到對方家中泡茶，他有的時候也會跟著爸爸一起去打個招呼，因此對於《我們與惡的距離 II》中描寫的政治世家並不陌生，笑說自己跟角色高政光最像的部分大概只有這個背景而已。

▲《我們與惡的距離 II》薛仕凌接受專訪。（圖／CATCHPLAY+提供）

回憶起拍攝《我們與惡的距離 II》印象最深刻的橋段，薛仕凌坦言是在高家拍攝的橋段，與媽媽高張玉敏（楊貴媚飾）在餐桌前吵架的戲碼，他表示那一棟老宅是劇組在嘉義找的一間民宅，房屋的裝潢跟構造都相當接地氣，尤其是圓桌讓他難忘，笑說「餐桌上發生很多事情，有很多激烈交流跟溝通，所以對圓桌很有印象」。

▲薛仕凌在《我們與惡的距離 II》飾演一位政治人物。（圖／CATCHPLAY+、公視、大慕可可提供）

在最新播出的《我們與惡的距離 II》3、4集中，薛仕凌與楊貴媚有許多吵架戲碼，劇情回到20年前，他心疼同父異母的妹妹謝欣穎，也厭惡母親為了政治利益犧牲妹妹，被夾在兩人中間的他，坦言「並不會覺得委屈，但確實會難受」，若在現實生活中發生這樣的情況，會選擇立刻處理，有問題就解決，表示自己「不會憋在心裡」。

▲《我們與惡的距離 II》薛仕凌接受專訪。（圖／CATCHPLAY+提供）