朴修弘法庭痛喊：殘忍真相讓我想輕生　名下財產曝光「錢他賺，哥卻有4房產」

記者吳睿慈／綜合報導

南韓男星朴修弘（又譯朴秀洪）活躍於各大綜藝節目，2021年爆出親哥吞了他全部財產韓幣100億元（台幣約2.8億），親兄弟關係徹底鬧僵，就連爸媽都站在兄嫂那邊幫忙說話。官司進行到第4年，他上訴到二審，13日進行第六次開庭，連法官看了朴修弘名下財產都無語，明明錢都是朴修弘在賺，哥哥卻有4棟房產，「兩邊財產差異太大了，到底是怎麼回事，可以具體地整理出來嗎？」再度讓人感受到朴哥一家人吸血的無情程度。

▲朴修弘2021年發現所有財產都在哥哥名下相當崩潰，家人為錢鬧翻告上法院。（圖／翻攝自MBC）



朴修弘一案在一審時，法官認證親哥貪污韓幣20億，判朴哥2年有期徒刑，嫂嫂則是無罪。他認為判得太輕，表示要上訴二審，如今開庭進行到第6次，朴修弘名下財產的細項也越來越清楚。法官質問朴姓夫妻（哥哥與嫂嫂）：「從朴修弘與你們夫妻倆的財產結果來看，朴修弘只持有麻谷商場50%股份，既沒有其他金融資產名下也沒有不動產房產，但你們夫妻倆卻有4棟不動產，償清了擔保債務的抵押權，甚至加入了幾項保險，兩邊財產差異太大了，到底是怎麼回事，可以具體地整理出來嗎？」

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法官更進行補充「看起來（夫妻倆）收入來源幾乎都是來自朴修弘的演藝活動」，錢都是朴修弘在賺，哥哥財產卻比弟弟多，要求說明「既是以該收入為基礎，為何雙方財產形成差距會這麼大」，法庭上的對話內容曝光，再次引起韓網一陣啞然，心疼朴修弘多年來的遭遇，第七次開庭預計在8月20日。

▲▼朴修弘2021年7月結婚後，現已自組美滿家庭。（圖／翻攝自朴修弘IG）



事實上，朴修弘在發現自己的錢全被哥哥吞走後，早已表明對家人心死的心情，曾在審判過程中沉痛表示：「無知也是我的錯，如果真相被揭開時，慘烈到讓我想死」、「100%的收入本應該是我的，但哥哥卻比我拿了更高薪資，財產也全都登記在哥哥與嫂嫂名下」，他更補充：「我當時連繳交租屋保證金都沒有，窮到只能解約保險，在看看我的戶頭時，裡面只剩下韓幣3380萬（約台幣84.5萬元）。」賺了一生的錢，連一棟房子都沒有，令他相當崩潰。

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