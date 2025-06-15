惹淚告白！周子瑜出道後「每年許願台灣開唱」　苦等10年實現：帶驕傲回故鄉

記者吳睿慈／綜合報導

台灣女孩子瑜以女團TWICE的身份在韓出道，她當年年僅13歲就踏上異鄉打拼，可惜的是，團體成軍10年來從未來過台灣開唱，直到日前才終於宣布前往高雄世運開唱，全台粉絲激動不已。她14日歡慶26歲生日，直播上透過唸出韓文信件，向粉絲表達謝意，其中也提到了會到家鄉開唱的情緒，感性表示：「我比任何人都還渴望的願望，每年生日都會許下這個願望，可以跟喜愛我的粉絲們一起度過這個瞬間，對我來說感到十分感謝。」字句都令人淚崩。

▲子瑜迎接26歲生日，感性表示帶著驕傲回故鄉。（圖／翻攝自子瑜 IG）



子瑜迎接26歲生日，回顧在韓出道的點點滴滴，13歲那年前往韓國打拼，競爭激烈、陌生的語言，她已經做好心理準備「未來的道路不容易」，每一步都走得很艱辛，她稱讚自己撐過來了，也感謝自己到最後一刻都沒放棄。

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隨著團體出道，子瑜站上舞台、受到粉絲喜愛，她感性表示「對我來說是份大禮，在舞台上粉絲的愛與掌聲，讓我更發光，而我的夢想也因此實現了。」但是，她深藏在心裡的願望未了，「心中一直有這樣的願望，有一天一定要在我的故鄉與粉絲見面、開演唱會，終於能在我的故鄉舉辦演唱會了，在韓國生活打拼了10年的我，終於可以帶著驕傲的心情回到故鄉、與大家分享這個喜悅。」

▲子瑜迎接26歲生日，直播感性告白。（圖／翻攝自子瑜 IG）



子瑜接著說：「這個過程中也有很多淚水，也有很多因為幸福而感到激動的瞬間，還有我比任何人都還渴望的願望，每年生日都會許下這個願望，可以跟喜愛我的粉絲們一起度過這個瞬間，對我來說感到十分感謝。」

10年來粉絲的等待與陪伴，讓願望終於實現，子瑜親自道謝歌迷：「我們約定見面的瞬間終於成真了，我相信會成為最特別的瞬間。」這段直播被錄下來貼上推特，歌迷深知她等待10年的心情，字句讓人感動不已。

▲周子瑜為Elkie新歌應援。（圖／翻攝自Elkie IG）



而子瑜在生日之際，也不忘為好友Elkie應援新歌〈青春是部未完的片〉，透露自己夢想學會開車，接著兩人在夜市裡開著模型車，逗笑大批粉絲。