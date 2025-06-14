遭妻控出軌、家暴！韓OST歌手反擊「我也被打、言語暴力」揭內幕

記者劉宛欣／綜合報導

南韓創作歌手Yoon Ddan Ddan日前遭妻子SILVERBELL公開指控家暴、出軌，宣告兩人已進入離婚協議階段，對此，Yoon Ddan Ddan在14日晚間發文作出反擊，雙方說法有些出入，他在內文向許多因事件感到失望的粉絲與身邊親友致歉，同時也揭露婚姻中的不堪過往。

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▲Yoon Ddan Ddan反擊妻子SILVERBEL的指控。（圖／翻攝自Yoon Ddan Ddan Instagram）

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Yoon Ddan Ddan在文中表示，夫妻倆時常因意見不合爆發爭執，而SILVERBELL多次對他施以言語與肢體暴力，「即使我選擇離開現場或試圖安撫，她還是會追上來繼續施暴」。他也坦承自己在一次次衝突中曾動手，「這是我作為男人、作為丈夫不應該做的事，我深刻反省」。

他進一步指出，兩人的婚姻表面看似正常，實際卻問題重重。結婚後，所有家庭與公司的開銷都由他一人承擔，「每月給她超過500萬韓元（約10.8萬台幣）的生活費，她仍覺得不夠」，加上老婆常在他人面前貶低他，讓他身心俱疲，老婆也時常要求離婚，而他為了維繫婚姻只能一再讓步，「每次只要我違逆她，就會換來十倍、百倍的回擊，長期下來我失去了自我，也喪失了自尊」。

▲Yoon Ddan Ddan承認外遇，但同時指出兩人婚姻早已出現許多問題。（圖／翻攝自Yoon Ddan Ddan Instagram）

針對他在婚姻期間與其他女性聯繫一事，Yoon Ddan Ddan表示「對於這點沒有藉口，只能誠心懺悔」，他對因此受傷的前妻感到抱歉。然而他也指出，無法再維持婚姻是他的選擇，儘管他曾不斷道歉，對方依然提出更多要求，甚至曾說「給我音源收益就離婚」，最終他讓出了所有現金、音源版權的一半、車子，甚至是愛犬的撫養權。最近，女方還提出額外2000萬韓元（約43.2萬台幣）的請求，令他坦言「實在已經無力支付，只能說聲對不起」。

最後，Yoon Ddan Ddan強調自己並非不會改變的人，「我的人格一直在變化，我一直努力讓自己成為比昨天更好的人」，對於這段婚姻與一年來的風波，他向仍選擇支持他的朋友們表達感謝，並再次向因事件感到失望的所有人誠摯道歉。

Yoon Ddan Ddan與小4歲的SILVERBELL戀愛5年後於2019年步入婚姻，但最終仍走向離婚。此前，SILVERBELL已對Yoon Ddan Ddan提出「第三者介入訴訟」，歷經一年爭議後勝訴，她也曾揭露婚前就有遭遇肢體傷害的經歷，稱自己在婚姻初期便因反覆的精神與身體創傷備感壓力，引發外界廣泛關注。