韓OST歌手婚變！妻控「多次外遇又施暴」提告勝訴　6年婚姻玩完

記者劉宛欣／綜合報導

南韓創作歌手SILVERBELL（은종）12日透過Instagram公開離婚消息，證實目前正與丈夫、一樣是創作歌手的Yoon Ddan Ddan（윤딴딴）進行協議離婚。兩人在2019年結婚，如今卻無預警宣告結束6年婚姻，更令人震驚的是，她在長文中坦言，已對丈夫提告「第三者介入」訴訟，並獲得勝訴，目前則正接受身心治療，努力從創傷中復原。

▲SILVERBELL、Yoon Ddan Ddan宣布離婚。（圖／翻攝自SILVERBELL Instagram）

SILVERBELL在貼文中提到，從交往期間開始，兩人幾乎每次爭執都會演變成嚴重的身心傷害，「即便早就察覺彼此問題，但我們仍抱著信任步入婚姻」。但遺憾的是，問題並未解決，反而在婚後反覆上演，她直言：「婚後從新婚初期就常發生衝突，儘管我努力維持關係，但因丈夫的不只一次外遇以及之後的暴力衝突，我們的關係最終無法修復。」雙方分居後，走向離婚協議程序。

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此外，SILVERBELL強調此次發文，並非為了「攻擊或譴責誰」，只是希望不再逃避，勇敢守護自己未來的生活。「我真心希望這篇文字不會演變為新的衝突或造成其他人的傷害，只希望它保持記錄本意，也希望我身邊的人們能被保護。」

▲SILVERBELL、Yoon Ddan Ddan結束6年婚姻。（圖／翻攝自SILVERBELL Instagram）

Yoon Ddan Ddan與SILVERBELL都是在2014年出道，兩人皆是創作歌手，因音樂結緣、愛情長跑5年後於2019年成婚。Yoon Ddan Ddan曾推出紀錄新婚生活的專輯《新婚日記》，可惜如今這段婚姻也走向終點，令人不勝唏噓。目前Yoon Ddan Ddan的社群上仍保留與SILVERBELL相關貼文，未有明確回應。

值得一提的是，Yoon Ddan Ddan早在2018年宣布婚訊時曾自剖：「我讓她操碎了心，不管是女人問題、性格問題、說錯話、行為失誤等，樣樣來。」似乎早就暗示了兩人的感情問題。Yoon Ddan Ddan曾為多個人氣韓劇演唱OST，包含《金秘書為何那樣》、《由零開始愛上你》、《Do Do Sol Sol La La Sol》等。