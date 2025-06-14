《瘋神》男星砸百萬買星宇股 「被虧太好騙」發聲揭內幕
記者王靖淳／綜合報導
節目《瘋神無雙》班底香蕉（王俊傑）在社群發文分享，他在昨（13）日參加星宇航空（2646）股東會，席間不只與董事長張國煒對話，同時也透露自己砸百萬買星宇股票，讓張國煒笑虧「你怎麼那麼好騙。」為此，香蕉稍早再度發聲了。
▲香蕉。（圖／翻攝自Instagram／bnn0705）
香蕉發文分享參加星宇航空（2646）股東會的心得，透露自己「存了上百萬的個股，甚至更多」，但他也強調數字不是重點，而是能力所及與心甘情願的單位衡量。談到稍早發布的短影片，香蕉表示大家可能各有不同見解，同時也提到，自己在股東會現場即興發言、兩分鐘內結束，「當時，我就知道只能即興發揮了！但，即興的能力是建立在平常生活的練習，所以這次不用準備的我，其實早就準備好了。」
▲香蕉參加星宇航空股東會。（圖／翻攝自Instagram／bnn0705）
為了參與這場股東會，香蕉透露他在凌晨4點起床、6點就第一個抵達會場，儘管活動9點才開始，但他堅持要親自表達自己的心意。他更表示，這次曝光的熱度讓他很感動，「超出我當時Beatbox惡搞詐騙集團，也超出任何綜藝節目與外景的能見度了。」他認為實際支持不只是投資，更包括每次在機場的互動，「機場任何人的每個點頭問候、深深記在腦海，更是我寫下這些真實的強大情感的基底。」
▲香蕉主動舉手發言。（圖／翻攝自Instagram／bnn0705）
最後，香蕉坦言，有些人會用自己的理解來指責他、給意見，但他不在意，因為故事還沒寫完。他認為，與其爭辯，不如用行動去感動那些觀點不同的人，「若未來他們一步步知道，這些感動很有意義那當下何必惡言相向呢？」此外，他感謝外景節目帶來的歷練、讓他謙虛長智慧的同時也更會分享，以及媽媽和老婆的陪伴與鼓勵，「小弟弟也能大進步，小股東也能大表現，有沒有進一步機會，平常心看待，重要的是，我能創造舞台，我知道了！」
▲香蕉被張國煒虧很好騙。（圖／翻攝自Instagram／bnn0705）
【香蕉IG全文】
我存了上百萬的個股，甚至更多！
別擔心，數字大小不會是重點，換個角度
那只是能力所及與心甘情願的單位衡量
想必你們都看了短影片，各有不同見解
股東發言我不想講久，我說兩分鐘內搞定
當時，我就知道只能即興發揮了！
但，即興的能力是建立在平常生活的練習
所以這次不用準備的我，其實早就準備好了。
我很感動，志同道合的人多了，而且超多
這曝光超出我當時Beatbox惡搞詐騙集團
也超出任何綜藝節目與外景的能見度了。
這趟去股東會，我半夜四點起床
六點第一個抵達現場，雖然九點才開始
但我只是想親自表達，我想把感動
用自身行動力加上實際支持來執行
實際支持不只投資，包括每一次的互動
機場任何人的每個點頭問候、深深記在腦海
更是我寫下這些真實的強大情感的基底。
很多人用自己的理解來指責我、給意見
我都不會在意，畢竟故事還沒寫完。
用行動去感動不同想法的人，是最好的方式
若未來他們一步步知道，這些感動很有意義
那當下何必惡言相向呢？
感恩外景給我的養分，信仰讓我謙虛長智慧
感謝一百多場的各界演講，讓我現在更會分享
愛家裡的太太，跟她講話就像自己對話練習
更要謝謝媽媽，永遠能挑出我的不足。
小弟弟也能大進步
小股東也能大表現
有沒有進一步機會，平常心看待
重要的是，我能創造舞台，我知道了！
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