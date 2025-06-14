《拜六禮拜》王品澔出櫃藏20年！　鍾欣凌暖心台詞「你也太辛苦了」逼哭網友

記者蕭采薇／台北報導

生活療癒輕喜劇《拜六禮拜》首播就引發收視熱潮，網友大量留言討論劇中情節，除了驚訝林心如、連晨翔的純正台語口音外，一場出櫃戲也讓許多人被飾演母子的鍾欣凌與王品澔感動落淚。鍾欣凌在劇中說道：「我若是第一個知道，代表我兒子相信我，但我若是第一個，就代表你的祕密藏了二十幾年，你也太辛苦了吧！」讓網友直呼有這樣的媽媽真好。

▲王品澔最喜歡一場戲是對鍾欣凌坦承出櫃，當下情緒也忍不住被鍾欣凌感染。（圖／公視台語台、華視提供）

初次與金鐘影后對戲的王品澔卻十分緊張，他回想拍攝出櫃戲時只有跟鍾欣凌兩人單獨演出，一直很擔心自己的表現，以及不夠入戲，但是當天在場景與鍾欣凌的演技感染下，自己一下子就感受到角色的不安跟失落，對戲時只要看著她的眼睛，即使沒有特別說話，也能感受到力量與安慰，直到現在還是覺得很感動，這場戲更是他在《拜六禮拜》中最喜歡的。

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鍾欣凌雖然沒有與王品澔合作過，但只要他坐在身邊，就覺得好可愛，在她眼中王品澔就像一隻忠心耿耿的黃金獵犬，讓人忍不住好好疼愛。兩人拍攝另外一場鍾欣凌喝醉失意回家，被兒子王品澔安慰的戲，她第一次在角色中意識到小孩長大了有能力保護自己，可以把媽媽抱在懷裡說：「沒關係，天塌下來，我很高可以幫你擋著！」

▲《拜六禮拜》劇中三姊妹的有趣對話也讓人笑出眼淚。（圖／公視台語台、華視提供）

從那一場戲之後，兩人真正打開心房，對戲輕鬆自如。王品澔本人個性與角色相似，很多時候都會變成垃圾桶，聽朋友抱怨安慰朋友哭，但他通常不會附和對方，總是很理性的幫忙分析，用委婉的方式安慰朋友。

除了親情戲賺人熱淚，劇中「三金姊妹花」的友情也讓人笑出眼淚。劇中丁寧詢問鍾欣凌自己像不像同性戀時，鍾欣凌竟直接坦白，高中時一直以為丁寧喜歡她，又擔心對方告白，自己若拒絕會友誼破滅，讓丁寧氣到翻白眼。