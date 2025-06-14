六月師大EMBA畢業「抱走3獎」！　李易甜誇：實至名歸

記者王靖淳／綜合報導

女星六月（蔡君茹）最近完成在台師大GF EMBA（國際時尚高階管理碩士在職專班）兩年的進修課程，且上台抱走3獎，讓老公李易事後都發文甜蜜誇獎她「實至名歸。」

▲六月從台師大GF EMBA畢業。（圖／翻攝自Instagram／june_tsai1976）

談到在台師大讀碩士在職專班的日子，六月形容這兩年過得充實又飛快，平常幾乎被報告及家庭瑣事塞滿，每天不是帶孩子，就是抽空與小組夥伴開會寫作業。即使生活過得如此繁忙，她仍坦言：「我很享受當學生的時候，也很甘於照顧家庭生活。」

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▲李易誇獎六月很優秀。（圖／翻攝自Instagram／june_tsai1976）

對於在台師大的進修過程，六月認為學校課程內容豐富、師資優秀，讓她有機會從商業知識延伸到美學藝術、天文地理。她更提到，在這段求學過程中，結交許多志同道合的朋友，讓她期許未來能在彼此的生活裡，留下不同色彩。雖然最後半年忙於撰寫論文，經歷超級燒腦的階段，但六月認為：「唯有走過這條艱辛的路，才能體會其箇中滋味。」

▲李易參加六月的畢業典禮。（圖／翻攝自Instagram／june_tsai1976）

最後，六月不忘向老公李易及兒女表達感謝，因為有他們在這段期間的包容與支持，讓她在這兩年「幾乎每週都在寫報告和忙學校的事。」如今孩子們終於等到她畢業，甚至開心地對她的導師說：「可以把媽媽還給我們了！」此外，她也透露接下來將回歸家庭，但內心仍會懷念過去每個「拋家棄子」努力學習的假日。