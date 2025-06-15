專訪／頌樂全中文受訪！　「曾在台灣大哭」：這裏是我第二個家

記者吳睿慈／專訪

南韓人氣女團MAMAMOO隊長頌樂（Solar）有著吞CD般的深厚歌唱實力，她近日宣布全面進軍華語歌壇，推出單曲〈Floating Free〉，以驚人的毅力學習中文，展現對歌迷的重視度。她近日接受《ETtoday》專訪，全程90%講中文，緊張感難掩直呼「（中文）發音好難」，但她相當有誠意，盡力聽懂所有題目，語氣害羞地提醒記者「慢慢說」，以便回答問題。

▲頌樂全中文受訪，感性告白「經常來臺灣的時候，覺得好像我家一樣，第二個家」。（圖／記者湯興漢攝）



MAMAMOO於2018年首次來台，當時創下5000張門票在5分鐘內搶購一空的佳績，4位隊友在2024年輪流來到北、中、南部參與各種音樂祭或專場演出，成功拿下灶腳大賽冠軍。對於「冠軍頭銜」，頌樂展現雄心，乾脆以新人之姿進軍華語歌壇，找中文老師上課，更度過端午連假，還把香包掛在包包上，融入本土文化。

[廣告]請繼續往下閱讀...

頌樂害羞笑：「中文一直學、每天學。」她利用單字與單字串成一段句子，更顯誠意，聽見知道的單字，給予熱烈反應，現場學起台語的「老婆」唸法，她開心地回答：「我知道老婆！」加碼講出台語「某欸嘎哇ㄍㄟˋ婚（老婆跟我結婚）」，標準發音連工作人員都給予熱烈掌聲。團體MAMAMOO拿下2024年訪台灶腳大賽冠軍，對於粉絲的愛意，她表示：「我經常來臺灣的時候，覺得好像我家一樣，我的別的家，第二個家，所以台灣是很親近。」

▼▲頌樂合作9m88歌曲〈Floating Free〉，感謝對方錄下歌曲發音給她。（圖／記者湯興漢攝）



首度與9m88合作新歌〈Floating Free〉，頌樂是內向I人，9m88是外向E人，兩人個性互補，「她先跟我聊天，所以第一次我有點消極（此處頌樂語意應為內向），但是她一直笑、聊（天），所以我也很舒服。」她稱讚9m88：「很漂亮很熱情、個子很高，我有點矮，但是她很高，所以我有點羨慕。」只是身為內向型的她，工作交際時如何打開外向模式？她給出直白答案：「工作的時候，我要賺錢！所以我很認真努力，我本來很內向。」全場笑出來。

▲頌樂推出首張華語專輯《Floating Free》，努力學習中文數月。（圖／記者湯興漢攝）



學了中文數月，但頌樂還是被發音考倒，她認為聲調最難，因此在錄音時，最集中在該部分的矯正，「9m88告訴我發音，親自錄歌給我，很熱情。」歌曲講述對於粉絲的情意，頌樂與粉絲如同日落時交會的太陽與月亮，雖然不能長時間停留在同一片天空，卻在短暫而溫暖的時刻裡，留下永恆的光，陪伴彼此每一個日、夜。她真摯告白歌迷：「我覺得一切的瞬間都很重要，還有（是）我重要的回憶，我和我的朋友們互相想念、喜歡、愛。」為表達更清楚的文字，她難得切換成韓文，繼續說：「我們互相喜歡很久了，為彼此應援的時間也很久了，這段所有一起度過的時間都很珍貴。」

▲頌樂難忘第一次來台大哭，當時粉絲給的驚喜，讓她至今忘不了。（圖／記者湯興漢攝）



回想起第一次來台，頌樂說：「以前第一次來台灣的時候，我大哭了，因為我的粉絲們給我驚喜，我很感動，現在也沒忘記，不能忘記。」迎接出道11週年，頌樂表示雖然MAMAMOO成員都很忙，但會各自應援，並努力跟粉絲溝通，她用中文5個字表達目前的狀態，向鏡頭正面喊話：「現在超讚啊！」她解釋：「最近我有點忙，但是很有意思，還有很幸福，因為我見面我的粉絲們，還有我唱歌用中文唱歌都是很幸福、很有意思，所以現在心情超讚。」

▲頌樂5個字描述目前狀態「現在超讚啊」。（圖／記者湯興漢攝）



被問到今年是否也有信心拿下灶腳大賽冠軍？頌樂正面表示：「我很希望，我現在這樣見面9m88還有一起唱歌，見面粉絲們、一起溝通，我都很喜歡。」期待與粉絲有更多見面的機會，除了推出首張華語專輯《Floating Free》，她即將在6月22日以FAN CON的形式在TICC舉辦專場活動，接著還會與隊友輝人出席7月5日的啤酒節，在台行程滿檔。