直擊／伍佰觸電了？　台上唱到一半「突全身發抖表情扭曲」

記者蔡琛儀／台北報導

「搖滾天王」伍佰今（13日）在台北小巨蛋開唱，也是他第七度攻蛋演出，伍佰出道35年人氣依舊居高不下，演唱會門票始終一票難求，今天伍佰看著台下超過萬名歌迷，笑喊：「你們搶到票啦！這已經贏一半啦！怎麼搶的啊？真的假的，用機器搶的要抓起來喔！」一番幽默話語逗樂在場歌迷。

▲▼ 伍佰&China Blue今起一連三天炸翻台北小巨蛋。（圖／記者黃克翔攝）

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「伍佰& China Blue Rock Star 2演唱會」13日起在台北小巨蛋舉行，一連三天吸引3.3萬人嗨爆全場， 在六位樂手的〈我是老大〉序曲之後，伍佰&China Blue四人穿著黑色燕尾西裝、白襯衫，在舞台盡頭的斜坡上，以剪影的方式登場，復刻1999年「真世界」演唱會開場的出場方式，瞬間點燃小巨蛋全場觀眾的熱情。

在一連演唱〈上癮了〉、〈風火〉、〈黃色月亮〉之後，由於之前網路盛傳，「有一種演唱會，是歌迷買票唱歌給伍佰聽」，他今天還特別一本正經的說：「網路上都是假的，這邊才是真的，你是真的我是真的，現在是真的！」但事實上，伍佰今晚唱〈淚橋〉、〈Last dance〉、〈浪人情歌〉等經典歌曲時，確實都會留一半的時間讓歌迷大聲歡唱，讓小巨蛋成為萬人KTV，就連〈Last dance〉也再現引起熱議的「觸電舞」。

▲▼ 伍佰唱〈Last dance〉重現網路熱議的「觸電舞」。（圖／記者黃克翔攝）

伍佰今天更當眾喊：「我宣布...以後我的大型演唱會不會再有別的名字。都會是Rock Star，只用數字來分別。上次是1，這次是2。」並說：「這是我們的演唱會，不是我的演唱會，我沒有特別來賓，你們都是我的特別來賓。」讓萬名歌迷陷入瘋狂。