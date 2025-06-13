吳宗憲批館長斗內金額比他少 狂批「官司他賠我88萬元」「我在那邊沒有對手」

記者葉文正／台北報導

吳宗憲、Lulu與陳漢典三位主持人的《綜藝大熱門》喊停，新節目《超級大熱門》將在周末與胡瓜、白冰冰等大哥大姊對打，吳宗憲豪言「我就是要一統天下」！並批館長去大陸直播三天才賺70萬，「我一個晚上就百萬人民幣！」並提到跟館長的官司進度。

▲《綜藝大熱門》記者會，主持人吳宗憲、陳漢典、LULU出席。（圖／記者湯興漢攝）

吳宗憲的節目《綜藝大熱們》帶狀改塊狀，酬勞勢必減少，但他表示：「我講正經話，工作幾十年，不知道錄影酬勞，上了台就不要計較酬勞多少，┘葛以養家活口夠就好，我很知足，我的家教只有「應對進退，待人接物」。

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▲吳宗憲批館長。（圖／記者湯興漢攝）

至於六日要對打白冰冰與瓜哥，吳宗憲也表示：「閣下難道忘了，只要我想做六日，就沒有失敗的，我之前是在打天下的，以前的《鬼話連篇》、《玫瑰之夜》等，就被我的《我猜我猜我猜猜猜》擊敗，收視無人能及。並提到未來節目也會有歌廳秀的內容。

▲憲哥自認無敵手。（圖／記者湯興漢攝）

被問到館長前進大陸直播，吳宗憲也認為：「兩岸交流可以加強一下，我們在那邊是沒有對手的，館長直播就賺70萬憲，3天才賺70萬？我在抖音直播，一次大概就一百多萬人民幣，狗不嫌家貧，台灣永遠是我的家。」

至於館長各種稱讚中國的言論，憲更是不屑表示：「他少見多怪了，我1988年就在中國工作，但我現在在台灣錄影嘛，我從台灣來我從台灣去，你自己這劉姥姥進大觀園，你自己沒看過，以你看過為標準，我們都看了幾十年了，中國我都去三十幾年工作，對不對。」

憲哥也提到：「館長今天上訴，我告他的官司到第三輪，謝謝檢察官，雖然我不認識你，但法官判了金額88520元（爸爸我愛你）這個數字，我已經捐出去。」