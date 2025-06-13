快訊／12年綜藝大熱門喊停　吳宗憲紅眼眶「身家將全數捐出」

記者葉文正／台北報導

獲得多次金鐘獎入圍與獲獎肯定的三立《綜藝大熱門》，在經歷12年的播出，將進行全新升級！仍由吳宗憲、Lulu與陳漢典三位主持人領銜，節目即將從週播帶狀節目轉型為週末大型綜藝秀，今天舉行記者會，宣布節目變塊狀，取名《超級大熱門》，吳宗憲也於此時紅了眼眶。

▲《綜藝大熱門》轉為週末大型綜藝節目記者會，主持人吳宗憲、陳漢典、LULU出席。（圖／記者湯興漢攝）

吳宗憲感性說，「12年了，天下沒有不散的宴席，憲哥不斷轉型，做了很多包括喇叭轟天雷，還有生技產品，我一直在做LED，在轉型沒有失敗，這次還拿到年度最佳企業領導人獎。」想到這些年的轉型與節目的轉變，憲哥忍不住眼眶紅。

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▲吳宗憲宣布將終結疫情。（圖／記者湯興漢攝）

接下來吳宗憲也笑說：「我陪你們七年了，我不斷請辭，因為我在別的地方賺太多錢了，我百年身後，將多數捐出來 只留5%給兒女」，LuLu則虧他:「百年才捐喔（被吳宗憲踢）。」

▲《綜藝大熱門》轉為週末大型綜藝節目記者會，主持人吳宗憲、陳漢典、LULU出席。（圖／記者湯興漢攝）

憲哥也說終於發展出可以對抗疫病與諾羅病毒的產品：「節目後來可能改叫做《超級大熱門》，改成《終於大熱門》交給他們，讓我閒雲野鶴，去開發產品，今年如果讓任何一個人排隊買酒精，通通算我的。」