眾星力挺鄧紫棋！王力宏楊丞琳全在列　李榮浩轉發她笑回「謝乾爹」

記者劉宛欣／綜合報導

鄧紫棋12日透過各大社群平台發聲，宣佈推出全新重錄專輯，她表示與前東家之間的官司糾紛長達6年之久，期間她未曾收到任何舊作的版稅，「6年版稅，一分沒有」，字句透露無奈與心痛。聲明依出迅速成為熱議話題，圈內好友包含李榮浩、黃霄雲、乃萬等數十位藝人紛紛發文聲援。

▲鄧紫棋宣布推出重錄專輯，圈內好友紛紛發聲力挺。（圖／翻攝自鄧紫棋、李榮浩微博）

此前，鄧紫棋在15歲時因母親誤簽全英文合約，將多首代表作如〈泡沫〉、〈光年之外〉的版權歸屬前公司，6年來未獲得任何版稅收益。透過版權法專家的協助，她引用《著作權法》第四十二條法定許可條款，結合她在香港作曲及作詞家協會保留的傳播權管理權限，成功實現舊作合法重錄並全球發行。

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▲李榮浩轉發鄧紫棋貼文。（圖／翻攝李榮浩微博）

鄧紫棋的維權行動在音樂界引發廣泛共鳴，眾星透過社群表達支持，李榮浩轉發她的聲明寫下「已全網上線，加油」，幫忙宣傳，鄧紫棋則幽默回應「謝謝乾爹」。黃霄雲引用歌詞「天空沒有極限」，乃萬以「reborn tonight」闡述鄧紫棋的蛻變，其餘如王力宏、楊丞琳、劉柏辛、孫晨竣、李蘊、T-Ma馬敬恆、楊千嬅、歐陽娜娜、李晨、王嘉爾、ginlee李幸倪也紛紛透過按讚等行動表達支持。