54歲古天樂戴墨鏡有隱情「視網膜穿洞」動刀　投資韓劇近況曝光！

記者黃庠棻／台北報導

香港電影《私家偵探》由《九龍城寨之圍城》導演鄭保瑞監製，李子俊及周汶儒聯手執導，香港天王古天樂與金馬男星劉冠廷及周秀娜共同演出，台灣將於6月18日上映。

▲香港電影《私家偵探》由古天樂、劉冠廷及周秀娜主演。（圖／華映娛樂提供）

《私家偵探》中，古天樂和周秀娜演出貌合神離的夫妻，兩人有多場吵架的戲，周秀娜大呼古天樂吵架台詞講得超快，都要超專心應對，不但在家裡吵，更一路吵到馬來西亞的公路上，而且古天樂吵架語速超快，讓她直呼吵得很難忘。

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▲香港電影《私家偵探》由古天樂、劉冠廷及周秀娜主演。（圖／華映娛樂提供）



不僅如此，《私家偵探》5月底在大陸上映，突破之前香港電影在當地賣座不佳的狀況，累積了約2.5億台幣的票房，反轉的劇情和緊湊的節奏也獲得好口碑，而古天樂一改以往帥氣大哥的面貌，成為必需面對家庭問題，更捲入連環殺人命案的落魄中年男子，也讓觀眾直呼很有新鮮感。

▲香港電影《私家偵探》由古天樂、劉冠廷及周秀娜主演。（圖／華映娛樂提供）



古天樂在片中和周秀娜飾演一對面臨婚姻危機的夫妻，被生活壓力摧殘下，兩人平日已是相對兩無言，他更意外發現自己妻子出軌，讓彼此關係更為緊張。周秀娜記得有一場戲，回家見到古天樂獨自坐著，竟讓她真的覺得害怕，她表示古天樂一入戲就像換了一個人般「和他平日私下聊天的樣子差太多了，只是安靜的坐在那兒，讓我真的覺得有點可怕。」

▲香港電影《私家偵探》由古天樂、劉冠廷及周秀娜主演。（圖／華映娛樂提供）



電影中，古天樂與周秀娜更有多場吵架對手戲，不但在家中吵，甚至吵到馬來西亞的公路上，讓周秀娜直呼難忘。她表示古天樂「很厲害，每一次吵都會有不同的表現，讓我保持新鮮感。」更透露每次拍吵架戲，兩個導演李子俊和周汶儒都會親身示範，李子俊說「我們兩常常意見不合，所以走位採排時我們就先吵一輪，再請他們照著演。」

▲香港電影《私家偵探》由古天樂、劉冠廷及周秀娜主演。（圖／華映娛樂提供）



古天樂近來因為視網膜穿洞引發飛蚊症，總是戴上墨鏡現身減緩症狀，在《私家偵探》的首映會上，他仍是戴著墨鏡出席，但透露眼睛已經動過一次小手術，8月還會再進行一次手術。而他近來除了電影作品不停上映，更投資了韓劇《ONE：高中英雄門》並擔任監製，被問到是否想進軍韓國市場，他表示是想多方嘗試可能性，也透露了還會再投資另一部韓劇。

▲香港電影《私家偵探》由古天樂、劉冠廷及周秀娜主演。（圖／華映娛樂提供）



《私家偵探》描述歐陽偉業（古天樂飾）是一名落魄的私家偵探，委託人都是找他處理通姦、尋人、找寵物等微不足道的小案。這天他收到一宗特別的委託，一名旅行社老闆要求他調查自己的女朋友，而這名女子竟是歐陽偉業的妻子關詠心（周秀娜飾）。

▲香港電影《私家偵探》由古天樂、劉冠廷及周秀娜主演。（圖／華映娛樂提供）

歐陽偉業得知太太前往酒店後，敵不過內心煎熬，放棄正在進行的案件─為客戶尋找失蹤未婚妻的調查，趕往捉姦。沒想到客戶的未婚妻在他離開現場後被殺，原以為的普通出軌事件竟演變成謀殺案。





▲香港電影《私家偵探》由古天樂、劉冠廷及周秀娜主演。（圖／華映娛樂提供）



歐陽偉業將當時發現的線索交予調查此案的警察陳康民（劉冠廷飾）後，發現自己已陷於錯綜複雜的謎團之中，危機亦逐步逼近。為阻止兇手殺害下一個目標，他必須憑藉專業偵探的直覺力挽狂瀾。