《電影哆啦A夢：大雄的繪畫世界物語》蟬聯6週票房冠軍！台灣也看得到

記者吳睿慈／綜合報導

《電影哆啦A夢：大雄的繪畫世界物語》在日本上映以來人氣火爆，連續6週穩坐票房冠軍寶座，累計動員超過378萬人次、創下45.6億日圓票房佳績，不僅超越前作《大雄的地球交響樂》與《大雄的天空理想鄉》，更躍升為2D「電影哆啦A夢」系列史上票房第3高的作品。作為哆啦A夢45週年紀念作，本片再次展現長壽系列的驚人吸引力，讓粉絲感受到滿滿的童年情懷。

▲《電影哆啦A夢：大雄的繪畫世界物語》台灣跟進上映。（圖／車庫娛樂提供）



本片於亞洲其他地區上映也同樣傳出捷報。越南自5月23日上映後迅速奪下當週票房冠軍，僅10天便突破1230億越南盾（約1.4億台幣），打敗好萊塢強片《不可能的任務：最終清算》與迪士尼的《星際寶貝：史迪奇》。而在中國，自5月31日上映以來短短十天即創下8751萬人民幣（約3.62億台幣）票房佳績，更榮登六一兒童節動畫票房冠軍，證明哆啦A夢系列的國際號召力依然不減。

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▲▼《電影哆啦A夢：大雄的繪畫世界物語》蟬聯6週票房冠軍。（圖／車庫娛樂提供）



本作由曾執導多部經典哆啦A夢電影的寺本幸代導演回歸執導，這是她睽違12年再次參與該系列。過去作品如《新‧大雄與鐵人兵團》、《大雄的祕密道具博物館》等深受好評。寺本導演表示，這次以「繪畫」為主題是一大挑戰，她與編劇共同構思如何將畫作與冒險元素完美融合，打造全新世界觀。導演更透露：「進入畫作的概念，將為觀眾帶來耳目一新的驚喜。」

《電影哆啦A夢：大雄的繪畫世界物語》以主角群進入神秘畫作、與少女可蕾雅共同冒險為故事主軸，展現充滿奇幻想像的美術世界，為小夫配音的關智一也大力稱讚寺本導演對細節的把握與情感的描繪。這部廣受矚目的動畫作品，將於7月18日在台灣正式上映，提供國語配音版與日語原音版同步選擇，無論新舊粉絲都不容錯過。