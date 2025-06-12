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八點檔破尺度泳池亂鬥！賴芊合氣炸手撕比基尼　她火辣身材全都露

記者黃庠棻／台北報導

民視八點檔《好運來》收視長紅、話題不斷，最新劇情預告再掀高峰，賴芊合與吳欣樺上演一場香豔又爆裂的泳池亂鬥，讓全台觀眾直呼「八點檔尺度突破天花板！」兩人從池邊一路打進水中，打鬥場面激烈，泳衣撕裂、水花四濺、情緒爆炸，一場視覺與情緒雙重轟炸的「濕身激戰」成功引爆全網熱議。

▲《好運來》賴芊合、吳欣樺上演「濕身對決」，泳衣撕裂、水花亂濺。。（圖／民視提供）

▲《好運來》賴芊合（左）、吳欣樺上演「濕身對決」，泳衣撕裂、水花亂濺。（圖／民視提供）

劇中，賴芊合飾演的「曉慧」，形象嬌媚中帶狠勁，是《好運來》的人氣代表，這回情緒爆炸、霸氣撕衣還怒嗆「遊街示眾、浸豬籠！」演技火力全開，讓人又驚又喜。她表示比基尼造型看似性感，但其實「非常綁手綁腳」，一開打就怕走光，更加考驗動作精準度。

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▲《好運來》賴芊合、吳欣樺上演「濕身對決」，泳衣撕裂、水花亂濺。。（圖／民視提供）

▲《好運來》賴芊合（左）、吳欣樺上演「濕身對決」，泳衣撕裂、水花亂濺。（圖／民視提供）

賴芊合坦言「烈日下拍戲快兩小時，全身曬到黑了一圈，眼睛還根本睜不開，原本想用眼神殺死小優，結果全靠聲音跟肢體了！」雖然演出狠角色，但戲外的賴芊合反差十足，她說拍攝完第一件事就是跑去關心吳欣樺「拍戲時很激動，但欣樺真的超專業，完全沒喊卡也沒喊痛，等導演喊收工後，我立刻上前去幫她呼呼！」

▲《好運來》賴芊合、吳欣樺上演「濕身對決」，泳衣撕裂、水花亂濺。。（圖／民視提供）

▲《好運來》賴芊合、吳欣樺上演「濕身對決」，泳衣撕裂、水花亂濺。（圖／民視提供）

而飾演小優的吳欣樺，則是這場戲的「被害者」代表，這回不只「被撕衣」，還慘遭15次「壓頭入水」，堪稱犧牲最大。吳欣樺笑說「這場戲真的像經歷水刑！每一次頭進水都要重做心理建設，有時還鼻水倒灌，真的差點崩潰。」但她也自嘲「不過演完有一種淨化的感覺，感覺自己更強大了！」

▲《好運來》賴芊合、吳欣樺上演「濕身對決」，泳衣撕裂、水花亂濺。。（圖／民視提供）

▲《好運來》賴芊合、吳欣樺上演「濕身對決」，泳衣撕裂、水花亂濺。（圖／民視提供）

吳欣樺也透露拍攝幕後的「慘狀」，像是潑果汁的畫面就拍了好幾次「果汁總是往鼻子衝，每次拍完都滿鼻子柳橙味，又嗆又香！」而為了甩出「帥氣甩頭」的開場畫面，她更努力練習角度與力道「因為頭髮濕透太重，結果甩太大力直接彈回來打到自己的臉，超鬧！」她表示雖然整場戲超級累，但看到畫面成果就覺得一切都值得了。

▲《好運來》賴芊合、吳欣樺上演「濕身對決」，泳衣撕裂、水花亂濺。。（圖／民視提供）

▲《好運來》賴芊合、吳欣樺上演「濕身對決」，泳衣撕裂、水花亂濺。（圖／民視提供）

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賴芊合好運來吳欣樺

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