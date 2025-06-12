阮經天公開幕後照！　隔17年「燦笑並肩」陳喬恩：謝謝我們沒變

記者郭采縈／綜合報導

阮經天、陳喬恩17年前曾在偶像劇《命中注定我愛你》飾演螢幕情侶，不只成為觀眾心目中的經典代表作，更讓雙方在華語圈走紅。近日，兩人因錄製陸綜《你好時光》久違同框，被拍到一起在雨中撐傘，勾起眾人回憶，11日阮經天也公開了數張幕後合照，引發討論。





▲阮經天、陳喬恩當年合作《命中注定我愛你》風靡全台。（圖／翻攝自Facebook）

阮經天在Instagram分享錄製節目的花絮，身高較高的他，坐在比陳喬恩矮一階的位子前，轉頭望向對方聊天；陳喬恩也微微低著頭，似乎很認真地在跟他討論著。另一幕，兩人肩並肩吃飯，對方俏皮拿飯盒合照，他則開朗對鏡頭露出燦笑：「謝謝我們都沒變，謝謝我們依然在跳舞。」

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▲阮經天公開與陳喬恩的幕後照。（圖／翻攝自Instagram／ethanruan91）

幾張照片，卻喚起破萬網友的記憶，彷彿當年的「紀存希」、「陳欣怡」再度相遇，「欣怡過的好我們就放心了，紀念日都快成年了哎！」、「每年還是會回顧《命中注定我愛你》，最愛的台劇」、「怎麼可以！不來一首！《心願便利貼》跟《半情歌》！」，令節目的播出充滿看點。