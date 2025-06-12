派翠克又被說撞臉《折腰》劉宇寧！　本人謙虛回應了：不敢當

記者孟育民／台北報導

古裝劇《折腰》圓滿落幕，劇中飾演男主角劉宇寧再創事業高峰，雖然該劇開播時，劉宇寧因五官不符合傳統古裝劇的審美標準，被罵是「古裝醜男」，甚至被質疑配不上宋祖兒飾演的小喬，不過精湛的演技圈粉無數。不過，有網友發現劉宇寧撞臉《小姐不熙娣》的主持人派翠克，也釣出派翠克本人親回覆了。

▲派翠克被說撞臉劉宇寧 。（圖／翻攝自陳沂Threads）

對於被說撞臉劉宇寧，派翠克本人則謙虛回應：「收到好多私訊，但他很帥，我不敢當啦。」此外，網紅陳沂也不忍吐槽說：「最近最生氣的事，就是你們跟我說劉宇寧長得像古裝派翠克！還好折腰追完了，不然要怎麼繼續看下去啦？上一次生氣也是你們說太陽的後裔裡面宋仲基是屈中恆，以後拜託都等我追完劇再講大實話好嗎？」

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▲劉宇寧在《折腰》爆紅。（圖／翻攝自《折腰》官方微博）

劉宇寧在《折腰》中飾演亂世梟雄、巍國主公魏劭，他雖非典型古裝帥哥，但擁有近190公分的高大體格，加上成功詮釋出剛毅與柔情反差，獲得大批劇迷支持。編劇也對他讚譽有加，點評「天生自帶帝王將相之氣」，是天選魏劭。導演鄧科更毫不保留地表示，劉宇寧是「唯一能同時承載梟雄氣場與少年感的演員」。





