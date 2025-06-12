鍾欣凌不倫上司遭正宮抓包「甩巴掌教訓」　女兒得知床戲緊張查勤

記者黃庠棻／台北報導

鍾欣凌在八大戲劇台最新週日台劇《拜六禮拜》首度嘗試小三角色，和有婦之夫林俊逸暗通款曲，被正宮抓到偷情證據，並遭對方狠甩巴掌教訓。在拍攝這場戲時，鍾欣凌要對手演員廖梨伶用力打，她說「打下去那一剎那，有種被當頭棒喝的感覺！」

▲鍾欣凌與上司林俊逸暗通款曲，被正宮廖梨伶抓包。（圖／八大電視提供）

而這並非鍾欣凌第一次拍挨耳光的戲，她透露以前和李國修老師一起合作舞台劇《黑夜白賊》，戲裡兩人飾演夫妻，她的角色是勢利的大嫂，因說了不該說的話「國修老師就搧了我一巴掌。」鍾欣凌認同國修老師那時候說的，要有力道才會有感覺，她自己也覺得這些動作在安全的狀況下，其實對演員表演上是有幫助的。

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▲鍾欣凌與上司林俊逸暗通款曲，被正宮廖梨伶抓包。（圖／八大電視提供）



鍾欣凌分享當時拍攝這段過程，廖梨伶向她的臉試揮了幾次「她說她會往下巴打，不會打到耳朵。」揮了幾次抓一下位置，然後就是一次直接來。她表示當下面對這處境，角色上就是表現出很拗、沒有要跟對方四目相對，只是惡狠狠地盯著遠方看，但也沒有打算示弱，也沒有打算要回擊「因為其實我知道我自己做錯了，但是我還是往這條路走。」

▲鍾欣凌與上司林俊逸暗通款曲，被正宮廖梨伶抓包。（圖／八大電視提供）



談到導演邀她扮演小三很有勇氣，由於以前鍾欣凌沒有接觸過，這次有這樣的機會也讓自己勇敢一次，但她其實內心很忐忑，笑說好險裸露戲沒有太多。

▲鍾欣凌與上司林俊逸暗通款曲，被正宮廖梨伶抓包。（圖／八大電視提供）

被問到戲外老公的態度如何，鍾欣凌說「因為他自己也是演員，知道演員會遇到這樣的情況。」反倒是家中的小朋友看到相關新聞會問「媽媽，妳跟別人親嘴嘴喔？!」她則趕緊澄清是「借位」，並親自示範這鏡頭是怎麼拍攝出來的，小朋友聽完後恍然大悟「喔～這樣子喔！」《拜六禮拜》15日起，每週日晚間八點在八大戲劇台播出。