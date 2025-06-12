美傳奇音樂人布萊恩威爾森逝世！享壽82歲　歌手愛女悲痛發聲

記者黃皓瑋／綜合報導

美國資深音樂人布萊恩威爾森（Brian Wilson），是傳奇搖滾團體「海灘男孩」（The Beach Boys）的創始成員兼詞曲創作者，曾寫出許多膾炙人口的經典作品。昨（11日）他傳出逝世消息，享壽82歲，與他同為歌手的女兒卡妮威爾森（Carnie Wilson），今日也透過社群平台悲痛發聲。

▲▼布萊恩威爾森逝世。（圖／翻攝自IG／brianwilsonlive）



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布萊恩威爾森的子女們昨日透過他本人的IG宣告噩耗：「我們悲痛地宣布，我們敬愛的父親布萊恩威爾森去世了。我們現在百感交集，正處於悲痛之中，請尊重我們的隱私。」至於具體的死因則並未公開。大女兒卡妮威爾森今日也曬出父女合照發文悼念：「我愛你爸爸……我非常想念你。」

▲卡妮威爾森（右）曬出與妹妹、爸爸的合照。（圖／翻攝自IG／carnie68）



布萊恩威爾森於1961年，與他的弟弟丹尼斯、卡爾，以及表哥麥可洛夫等人組成海灘男孩，曾推出單曲《Good Vibrations》、專輯《寵物之聲》（Pet Sounds）等經典作品。團體在1960年代紅極一時，更於1988年時入選了搖滾名人堂。

然而，布萊恩威爾森長年受到精神疾病，以及藥物成癮所苦，讓他曾多次淡出樂壇，所幸1990年代後他的健康狀況恢復穩定，他也重新以詞曲創作者、製作人及個人歌手的身分活躍。此後他2度榮獲葛萊美獎，並在2000年時入選了歌曲作者名人堂（Songwriters Hall of Fame）。