《冥婚》9段隱藏片段台灣看得到！　導演曝BILLKIN「顏值太高」關鍵戲慘被刪

記者蕭采薇／台北報導

改編自台灣人氣IP《關於我和鬼變成家人的那件事》的泰國爆笑喜劇《冥婚鬧泰大》，台灣票房已突破六百萬，不僅成為近期話題討論度最高的喜劇，更有望挑戰今年度泰國電影在台票房冠軍寶座。除了泰國外，漏網片段限定場也將於6月21日在台灣限定上映。

▲《冥婚鬧泰大》官方釋出九段未公開片段。（圖／金盞花大影業提供）

《冥婚鬧泰大》由泰國超人氣演員BILLKIN與PP KRIT主演，二位演員與主創團隊對於台灣觀眾相當重視，於電影上映首週來台進行了熱熱鬧鬧的四天宣傳行程，全台觀眾反應熱烈，甚至有粉絲創下單人11刷的驚人紀錄。

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感謝台灣觀眾與粉絲的支持，泰國製作公司GDH 特別授權發行商金盞花大影業於6月21日限量推出「漏網片段限定場」。觀眾將有機會透過大銀幕欣賞因片長考量而被導演忍痛刪減的九段珍貴片段，補足角色更多細膩情感。每段畫面更搭配導演查揚諾布與監製班莊的創作對談，讓影迷猶如親臨剪接室，深入參與電影誕生的幕後歷程。

▲PP Krit（左）與Billkin（右）在《冥婚鬧泰大》中一人一鬼聯手查案。（圖／金盞花大影業提供）

《冥婚鬧泰大》漏網片段限定場將於6月21日於台北、新北、台中、台南、高雄五大城市限量放映，每一個地區限定一場，片商更加碼製作《冥婚鬧泰大》台灣獨家明信片特典，電影票將在6月18日於威秀影城獨家開賣。

限定場將釋出導演在剪接階段忍痛刪除的九段未公開畫面，並親自解說每段畫面的創作背景與最終未納入正片的原因，讓觀眾深入體會電影細節。九段內容包括BILLKIN飾演的警察線人－明，未能成為警察線人的關鍵原因，竟是高顏值！

▲Billkin（左）在《冥婚鬧泰大》喬裝拳擊手、PP Krit（右）在旁看好戲。（圖／金盞花大影業提供）

此外，PP KRIT飾演的同志鬼迪迪前往探望生前男友的一場戲中，在見面前的各種焦慮與不安的面貌，也將於此次版本首度曝光。當然還有許多趣味橋段，例如導演要求BILLKIN在電影中看到喜歡的女警可怡，要有「小狗看到小雞，就想要追上去汪汪叫的騷動感」及BILLKIN泰拳打不過對手時，決定以跳舞逼退對手等漏網片段。

▲PP Krit 在《冥婚鬧泰大》中飾演調皮鬼。（圖／金盞花大影業提供）

《冥婚鬧泰大》故事描述由Billkin飾演的警察線人「明」意外撿到一個神秘的紅包，被迫和由PP Krit所飾演的男鬼「迪迪」結婚，「明」為了讓「迪迪」不再糾纏自己並無憾離去，無所不用其極地幫助「迪迪」解開死亡的真相，從此展開人鬼共處的爆笑日常，電影將於6月21日推出漏網片段限定場。

▲Billkin 在《冥婚鬧泰大》被刪剪畫面釋出。（圖／金盞花大影業提供）