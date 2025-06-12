台八男星暴怒拍桌「震飛水杯」氣完秒落淚！　妻驚呼：像浩克變身

記者黃庠棻／台北報導

台視八點檔年度大戲《寶島西米樂》中，尹昭德與黃瑄為了蔡祥飾演的寶貝女兒傷透腦筋。劇中蔡祥與黃瑄大吵後離家出走，獨自到街上大吃大喝發洩情緒，整晚不見人影，讓父母焦急不已。

▲尹昭德和黃瑄在《寶島西米樂》中，因女兒蔡祥（左二）離家出走擔心不已。（圖／台視提供）

所幸在何宜珊、盧彥澤與王盈凱的協助下，終於將人平安帶回家。尹昭德壓抑了一整晚的擔憂，看到女兒平安，但是態度依然不佳，因此情緒爆發痛心拍桌大罵蔡祥，竟然一掌把桌上的水杯震到搖晃。

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尹昭德戲裡戲外都個性溫和的人，坦言這場吵架戲對自己來說挑戰不小，平常幾乎都是一次完成拍攝，但拍這場戲時竟吃了幾次螺絲，他還不忘誠心地鞠躬跟工作人員道歉，坦言吵架戲不好拍，自己跟角色個性一樣，有事都是好好說話，能把問題解決最重要。

▲尹昭德和黃瑄在《寶島西米樂》中，因女兒蔡祥離家出走擔心不已。（圖／台視提供）

劇中，蔡祥離家出走後到街上大吃一頓才回家，尹昭德也打趣笑說「我們都在擔心女兒吃不下飯，沒想到她居然在外面逍遙，吃得飽飽的才回家，難怪爸爸會生氣。」

而尹昭德拍桌，用力過猛發出巨大聲響，不僅黃瑄跟蔡祥都嚇到抖了一下，他透露自己其實也嚇了一大跳，還伸出手秀出自己的斷掌，不好意思笑說「我爸爸以前就告誡過，出手要注意力道，不可以隨便跟人家打架，因為力道無法控制。結果剛才那一掌下去太響了，我自己都被嚇到，導致後面整個忘記台詞。」

▲尹昭德和黃瑄在《寶島西米樂》中，因女兒蔡祥離家出走擔心不已。（圖／台視提供）

黃瑄笑稱簡直看到浩克變身「梅樹平常是個好好先生，生氣一定是非同小可。那拍桌的一瞬間真的把我嚇到了。」尹昭德這場戲罵了女兒後，自己也忍不住泛淚，他表示「因為我看到蔡祥眼睛都是眼淚，突然好捨不得，覺得剛才是不是太兇了，開始檢討自己。」

▲尹昭德和黃瑄在《寶島西米樂》中，因女兒蔡祥離家出走擔心不已。（圖／台視提供）

而黃瑄看到尹昭德突然態度軟化，還開始哽咽，笑說看到滿滿的父愛「我心想說不是你先兇人家的嗎？怎麼自己也在哭？昭德哥把自己本性拿出來了。」蔡祥則笑說，現實生活中並不會跟家長這樣吵架，家人相處不像劇中這麼戲劇化。