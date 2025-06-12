快訊／SJ官宣寵老婆！3場巡演11月15、16日站上大巨蛋　1月24日前往高雄巨蛋

記者吳睿慈／台北報導

「韓流帝王」SUPER JUNIOR即將迎來20週年紀年日，日前官方宣布啟動「SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR」巡演，台北場、高雄場的資訊終於在12日出爐，他們即將在11月15、16日連續兩天站上臺北大巨蛋，實現過去一直喊話的「前進大巨蛋」夢想。接著，他們預計在1月24日前往高雄巨蛋，照顧到南部的粉絲朋友，實現南、北兩地開唱的計畫。

▲Super Junior巡演場次於12日官宣。（圖／翻攝自FACEBOOK／슈퍼주니어(Super Junior)）



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「SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR」於12日中午官宣消息，SUPER JUNIOR成為首組站上臺北大巨蛋舉辦專場活動的韓團，預計在11月15、16日登上該場地，有趣的是，SJ D&E東海、銀赫將在8月搶先大隊一步，兩人會先參加中信兄弟年的大型K歌主題日活動《CHANNEL B vol.2》，引起不少歌迷笑虧「先來場勘了」、「結果是東海、銀赫先站上大巨蛋」。

▲東海、銀赫8月會先站上大巨蛋。（圖／記者黃克翔攝）



而他們結束大巨蛋兩天專場後，相隔2個月，馬不停蹄前往南部高雄，預計在1月24日於高雄巨蛋舉辦「SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR」，由於此次巡演是難得完整體，金希澈也會到場，因此大部分粉絲皆表示「南北都要到」、「搶票搶起來」、「無法選擇南北，都要看」，SUPER JUNIOR一次奉獻3場巡演給台灣老婆。

值得一提的是，東海過去曾許願表示「想要看到煙火」，但不論是臺北大巨蛋、高雄巨蛋哪種場地，皆無法讓粉絲如願放煙火，如今場地已經官宣公布，全台老婆（E.L.F.）恐怕得再度傷腦筋該如何實現東海的願望。