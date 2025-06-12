殷志源脫單了！離婚13年認愛圈外人　「秘密拍完婚紗」：即將再婚

記者吳睿慈／綜合報導

南韓男團水晶男孩（Sechskies）出身的殷志源，近年來活躍在各大綜藝上，包含《新西遊記》、《姜食堂》等等，深獲大眾喜愛，於2012年與前妻離婚後，他便過去在節目上認為自己是單身主義者，沒想到，愛情再度找上門，47歲的他12日突然宣佈再婚，經紀公司YG娛樂稍早證實喜訊。

▲殷志源即將再婚。（圖／翻攝自IG／1_kyne_g1）



殷志源過去在節目上經常被虧離婚，就連安宰賢都直白找安慰表示「你是（離婚）前輩」，他面對該議題態度灑脫，且每回講到「離婚」都很有效果，沒想到，離婚近13年，他12日被韓媒爆出即將再婚，且已經在近期完成婚紗拍攝，並預計邀請近親友好參加婚禮，只是儀式將以非公開方式進行。

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▲▼殷志源曾被安宰賢調侃「你是離婚前輩」。（圖／翻攝自殷志源IG）



據韓媒報導，殷志源未婚妻是圈外人，兩人在對彼此有深厚的信賴與信任之下最終決定結婚，而他過去雖被認為是「單身主義者」，但其實近1年內已經改口許久，過去在 《恢復單身的男女4》曾提到「有想法要再婚，我不是單身主義者，不想一個人生活到老」，也曾表示「隨著年紀增長，爸爸媽媽都老了，我也有在想是不是要結婚了」。

針對韓媒的爆料，殷志源經紀公司YG娛樂證實「最近完成拍攝婚紗照，會在今年邀請親近友人到場並舉辦婚禮，希望以溫暖的視線給予祝福，謝謝。」證實殷志源再婚消息。