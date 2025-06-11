小蠻煮完菜「忘記煮白飯」爆哭！　甜曝邵翔暖舉：永遠都會接住我

記者王靖淳／綜合報導

女星小蠻（王承嫣）自節目《我愛黑澀會》出道，2020年和邵翔結婚後，育有一個兒子「至尊寶」。平時會透過社群記錄家庭日常的她，今（11）日發文提到，自己某天煮完飯發現忘了煮白飯，直接在廚房哭出來，並透露老公的反應讓她覺得很窩心，「我嫁了一個不管我出什麼包，他永遠會接住我，而且都不會發脾氣指責我的先生。」

▲小蠻會在社群分享生活。（圖／翻攝自Facebook／小蠻王承嫣）

談到忘記煮白飯的心情，小蠻表示當下情緒完全卡住，腦中甚至浮現「我們沒有白飯配菜吃，這樣要怎麼吃飯？怎麼辦？我兒子沒有吃到白飯」的想法。她坦言常把自己逼得緊，不允許出錯，但卻忘了自己真的健忘，「所以如果忘記了事情，會覺得忘記了事情的自己很糟糕，但也很容易又忘記自己忘記了事情，我這個人，真的很幽默。」

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▲小蠻煮完飯哭了。（圖／翻攝自Facebook／小蠻王承嫣）



小蠻進一步提到，自己嫁給不會責備她的邵翔，無論她出了什麼包，都不會對她發脾氣，「他可能看見了我嚴以待己，所以總是接住我。」最後，小蠻在文末坦言，她希望兒子將來長大也能像老公一樣，「每次的每次，我都望著兒子想像未來他長大，像他爸爸一樣，溫柔的對待他的太太。」

▲小蠻甜曝邵翔暖舉。（圖／翻攝自Facebook／小蠻王承嫣）

