林俊傑反差1舉動融化她！　「超辣愛徒」親揭歌王私下真面目　

▲林俊傑簽下的新人楚晴推出新專輯。（圖／JFJ Productions提供）

記者翁子涵／台北報導

林俊傑簽下的新加坡創作人與電音奇才Jasmine Sokko楚晴，於去年底正式加入JFJ Productions，近來推出首張專輯《BURNOUT DYNASTY》，今（11日）與媒體見面，談及和JJ的結識，她表示自己曾推出歌曲《俄羅斯方塊》而舉辦遊戲比賽，林俊傑當時就派員工參賽，後來他在新加坡舉辦活動，楚晴也受邀出席，2人因而結緣，她開心說：「他欣賞我知道自己要什麼，有明確的音樂方向，給我空間去發揮的地方，我有自己創作，他也是製作人創作者，所以這方面被他認可。」

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▲▼楚晴跟著老闆JJ一起跑巡演。（圖／JFJ Productions提供）



她分享對JJ印象最深刻的一幕是在巡演時，當時她正與混音師的女兒一起跳舞玩耍，JJ忽然問：「我可以加入嗎？」讓她之後改變稱呼，從原本的「JJ老闆」改叫他「哥」，笑說越相處越覺得JJ從心目中「不真實」的形象，變得越來越有溫度，」覺得他是一個相當有親和力的老闆。」

被問老闆JJ有無下禁愛令？楚晴笑稱沒有，30歲的她，目前單身，對於另一半的條件，她笑說：「可以理性溝通，為我的成就驕傲、支持我的夢想，我不看外表，喜歡聰明有才華的。」由於條件和JJ不謀而合，談到有無喜歡過老闆？楚晴秒回：「沒有，我喜歡他的音樂和工作的態度。」也表示自己過往對象都不是音樂人，「喜歡另一個領域的人，這樣才能公私分明。」

除了分享新作品，更提及未來計畫，她分享自去年底加入JFJ Productions後，印象最深刻的即是與「老闆」JJ林俊傑第一次站上新加坡國家體育場，接著也跟著JJ征戰了不少城市，也學習了很多。接著，她也將展開自己的演出計畫，持續累積歌迷，希望很快有機會能在台北有一場個人的演唱會。

