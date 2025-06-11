李芷霖點名「最討厭2隊友」　罕吐真心話：壓力很大

記者王靖淳／綜合報導

味全龍啦啦隊「小龍女」副隊長李芷霖（霖霖）日前深陷當小三與私照外流風波，事後拍影片澄清，引發不小熱議。最近她上節目分享啦啦隊內幕，同時也自爆最討厭的隊友是小映及李多慧，並透露背後真正的原因。

▲李芷霖是味全龍啦啦隊副隊長。（圖／翻攝自Instagram／leelin0）

李芷霖在節目中接受真心話大冒險的考驗，當抽到題目「最討厭哪位啦啦隊員，為什麼？」時，她毫不避諱地直接點名隊友李多慧及小映。談到討厭李多慧的原因，李芷霖坦言因為對方跳舞跳得太好了，所以每當應援被排在她旁邊時，都會感到壓力很大，其他隊友為了減少壓力，甚至會要求李多慧「今天跳小力一點」，對方也大方答應。

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▲小映（圖左）、李多慧。（圖／翻攝自Instagram／leelin0、le_dahye）

至於另一位被點名的小映，李芷霖表示原因與舞技無關，而是有點受不了對方的拖拖拉拉。她透露，兩人常一起搭車回家，但小映總在收工後慢吞吞，害她眼睜睜看著預約的車開走，「她超有那個拖延症的，她就會拖拖拉拉，然後車要到了，就會看到她還坐在那邊慢慢吞吞，我還有兩三次因為她太慢，然後車子走掉過。」