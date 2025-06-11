韓男星罹癌飛美「所有時間留給10年妻」　朴詩恩曾預產期前20天流產

記者張筱涵／綜合報導

韓演員陳泰賢11日在Instagram發布長文，分享與結婚10年的妻子朴詩恩赴美紐約度假的第13日心情，並再度表白：「我的妻子是我的電池。」他表示即將結束旅程返回日常，「只有回到真正的生活，下一次再來這裡才會更快樂、更感恩」，透露將於幾天後返韓。

▲陳泰賢和朴詩恩感情穩定甜蜜。（圖／翻攝自Instagram／taihyun_zin）



陳泰賢11日寫下長文向愛妻朴詩恩表達深情，他透露夫妻倆即將返韓，雖然仍想多待幾天，但認為唯有回到日常生活，再次重返紐約時才會更懂得珍惜與感恩，因此決定幾日內啟程回國。

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在這趟旅程的尾聲，陳泰賢決定將所有時間留給愛妻，並以「我的妻子是我的電池」形容朴詩恩，感性寫下：「她替我充電，讓我能再次行動。」進而自我反省：「我是否也能成為她的電池？她有被好好充電嗎？是否哪裡出現故障？我要好好自省，有問題的就要修正。」

陳泰賢並提到，想到妻子一路走來的辛勞，心中充滿感激，「我依稀想起那個酷熱夏天的記憶，它沒有被抹去，也大概永遠不會消失。」最後他再次強調對妻子的愛意：「她總是叫我適可而止，但很抱歉，我對妻子的愛沒有打算適可而止。無論是否在大眾的關注中，我們都會繼續這樣生活下去。」

▲陳泰賢上傳自己拍攝的愛妻照。（圖／翻攝自Instagram／taihyun_zin）



事實上，陳泰賢與朴詩恩2015年結婚，2019年公開領養大學生朴多妃，引發關注。2021 年，夫妻雖成功懷孕，卻在預產期前20天痛失第二胎，歷經喪女之痛後，兩人更珍惜彼此陪伴。

陳泰賢今年4月健檢時，被診斷罹患甲狀腺癌，預計6月中旬接受手術，近期夫妻倆到美國旅遊半個月散心，更在半夜起床搶著報名將在南韓舉辦的全馬比賽，可見對生活的熱情。

▲陳泰賢和朴詩恩近日在紐約旅遊。（圖／翻攝自Instagram／taihyun_zin）



【陳泰賢IG全文】

大家好，我是陳泰賢，最近都好嗎？

我在紐約的生活已經來到第13天。

我們也準備要回去了，雖然想再多待一會，

但只有回到真正的日常，再次來到這裡時

才會更快樂、更滿懷感激，所以打算幾天後返程。

接下來的時間，我想把全部心力放在妻子身上。

我的妻子就是我的電池，

她替我充電，讓我能再次行動。

而我是否也成了妻子的電池？

她充電得順利嗎？哪裡出了毛病嗎？

我會認真自省，把該修的地方修好。

一路以來辛苦的妻子，真的讓我很感謝。

我依稀想起那個酷熱夏天的記憶，

它沒有被抹去，也大概永遠不會消失。

她總是叫我「適可而止」，

但很抱歉，我對妻子的愛

沒有打算適可而止。

我與妻子一直都是這樣生活，

無論大眾關注或不再關注，

我們都會照這樣的方式繼續過日子。